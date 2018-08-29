Доставка бизнес-ланчей: решение проблем горячего питания

mavit
Автор: mavit Август 29, 2018 19:24

Доставка бизнес-ланчей: решение проблем горячего питания

Проблема организации горячего питания в офисе является настоящей головной болью для собственников крупного и малого бизнеса. Вместо того, чтобы сосредоточиться на работе, сотрудники в обеденный перерыв вынуждены искать приличные и недорогие рестораны и кафе или есть домашние обеды, привезенные с собой.

Но если у организации нет собственной столовой, можно воспользоваться услугами сторонних организаций, готовых привезти бизнес-ланч с доставкой прямо в офис, в удобном формате, и с гарантией качества приготовления блюд.

Выездное обслуживание имеет массу преимуществ перед организацией собственной столовой. Оно обходится существенно дешевле, не требует прохождения многочисленных согласований в органах санитарно-эпидемиологического контроля. Не нужно нанимать штат поваров и уборщиц, чтобы обеспечить работу столовой. Современные бизнес-ланчи доставляются клиентам в удобных индивидуальных упаковках, со всеми нужными столовыми приборами. Заказать горячее питание можно как на разовой основе — например, при организации конференции или другого масштабного мероприятия, так и в рамках регулярного обслуживания. В большинстве случаев, поставщики услуг предоставляют достаточно разнообразное меню, где найдется все необходимое для людей с разными пищевыми пристрастиями.

Преимущества заказа бизнес-ланчей с доставкой

Кулинарные изыски и деликатесы станут еще доступнее, если вы с самого начала доверитесь профессионалам, готовым подать их с точным соблюдением всех тонкостей рецептуры. Среди очевидных преимуществ перевода питания сотрудников в сферу ответственности сторонних поставщиков услуг можно отметить следующие моменты:

  • возможность запланировать доставку обедов точно в срок в ежедневном режиме;
  • неограниченные объемы заказов, возможность внести изменения в любое время;
  • приготовление блюд из свежих продуктов, соответствующих всем требованиям качества;
  • оригинальные варианты комплектации меню, позволяющие формировать перемены блюд;
  • гарантию поддержания заданной температуры блюд — все доставляемые продукты остаются горячими, и вкусными.

Современный подход к организации офисного горячего питания является лучшим вариантом для решения проблем питания офисных работников. Индивидуальный подход к делу позволяет обеспечивать возможности для быстрого и эффективного кормления персонала на рабочем месте без дополнительных усилий и затрат.

Бизнес-ланчи — обеды с доставкой станут лучшим решением для организации горячего питания в офисе, на предприятии, в организациях любой сферы деятельности. Заказывайте в компании Nice Catering № 1.

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mavit
Автор: mavit Август 29, 2018 19:24
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