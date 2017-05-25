Дождь и гроза ждут жителей Алтайского края 14 мая

Дождливое воскресенье, 14 мая, прогнозируют синоптики алтайского гидрометцентра, — пишет ИА «Амител».
Так, в течение всех суток в отдельных районах края пройдут дожди и грозы, при этом днем в северных районах дождь местами будет сильным. Температура воздуха в темное время суток составит +10…+15 градусов, а при прояснении она опустится до +4…+9. Днем столбик термометра поднимется до +19…+24 градусов, в южных районах до +25…+30.
Ветер будет дуть юго-западный, 5-10 метров в секунду, ночью с усилением до 15 метров, а днем до 13-18.
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