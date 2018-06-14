Дружинники патрулируют территорию несанкционированной торговли на улице Малая Попова

Очередной рейд по пресечению несанкционированной уличной торговли провели на ул.Малая Попова. На этот раз к представителям Ленинского отряда присоединились бойцы отряда народной дружины «Барнаульская» управления федерального службы исполнения наказания.

Азер Алиев, руководитель Ленинского отряда БГОО «Народная дружина «Барнаульская»: «Наша задача не наказать, а убедить пенсионеров, реализующих излишки выращенной продукции, делать это в специально отведенных для этих целей местах, а не посередине улицы, или, что еще хуже, на проезжей части. Для разъяснительной работы в рамках правового просвещения граждан мы не случайно привлекли к данной работе наших ветеранов из звеньев «Серебряный патруль» и «Ветеранский дозор», которым проще найти общий язык с людьми приклонного возраста»

Тем не менее, еще не все торговцы смирились с необходимостью освободить пешеходную аллею от импровизированных прилавков, поэтому совместные рейды с участием дружинников, сотрудников полиции и специалистов районной администрации будут продолжены.