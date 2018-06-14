Дружинники патрулируют территорию несанкционированной торговли на улице Малая Попова

mavit
Автор: mavit Июнь 14, 2018 17:45

Дружинники патрулируют территорию несанкционированной торговли на улице Малая Попова

Дружинники патрулируют территорию несанкционированной торговли на улице Малая Попова

Дружинники патрулируют территорию несанкционированной торговли на улице Малая Попова

Дружинники патрулируют территорию несанкционированной торговли на улице Малая Попова

Дружинники патрулируют территорию несанкционированной торговли на улице Малая Попова

Дружинники патрулируют территорию несанкционированной торговли на улице Малая Попова

Дружинники патрулируют территорию несанкционированной торговли на улице Малая Попова

Очередной рейд по пресечению несанкционированной уличной торговли провели на ул.Малая Попова. На этот раз к представителям Ленинского отряда присоединились бойцы отряда народной дружины «Барнаульская» управления федерального службы исполнения наказания. 

Азер Алиев, руководитель Ленинского отряда БГОО «Народная дружина «Барнаульская»: 

«Наша задача не наказать, а убедить пенсионеров, реализующих излишки выращенной продукции, делать это в специально отведенных для этих целей местах, а не посередине улицы, или, что еще хуже, на проезжей части. Для разъяснительной работы в рамках правового просвещения граждан мы не случайно привлекли к данной работе наших ветеранов из звеньев «Серебряный патруль» и «Ветеранский дозор», которым проще найти общий язык с людьми приклонного возраста»

Тем не менее, еще не все торговцы смирились с необходимостью освободить пешеходную аллею от импровизированных прилавков, поэтому совместные рейды с участием дружинников, сотрудников полиции и специалистов районной администрации будут продолжены.

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mavit
Автор: mavit Июнь 14, 2018 17:45
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