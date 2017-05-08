ДТП будут оформлять участковые?

ДПС могут расформировать.

Об инициативе в МВД сообщил «Труд»: по данным издания, дорожно-патрульную службу ГИБДД хотят ликвидировать после чемпионата мира по футболу 2018 года, а за самим ведомством оставить лишь экзаменационно-регистрационные функции. Остальные полномочия планируется передать в территориальные отделы полиции.

Так, выявлять нарушителей будут видеокамеры, следить за порядком на дорогах — патрульно-постовая служба, а составлять протоколы о происшествиях — участковые уполномоченные.