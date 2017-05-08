ДТП будут оформлять участковые?

ДПС могут расформировать.
Об инициативе в МВД сообщил «Труд»: по данным издания, дорожно-патрульную службу ГИБДД хотят ликвидировать после чемпионата мира по футболу 2018 года, а за самим ведомством оставить лишь экзаменационно-регистрационные функции. Остальные полномочия планируется передать в территориальные отделы полиции.
Так, выявлять нарушителей будут видеокамеры, следить за порядком на дорогах — патрульно-постовая служба, а составлять протоколы о происшествиях — участковые уполномоченные.
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Светлана
ДаЧитать статью
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Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
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Доктор А.В. Ушаков
Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…Читать статью
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Саша
Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!Читать статью
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КЛИМ ЧУГУНКИН
ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМЧитать статью
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