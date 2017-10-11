eBay официальный сайт на русском — доступные цены, богатый ассортимент

Порой, сделать жизнь интереснее и ярче можно просто за счет обычного шопинга. Приобретая новые вещи и делая подарки близким, в любом случае испытываешь радость. Однако в последнее время все сложнее получать удовольствие от обновок.

Цифры на ценниках растут, как на дрожжах, а ассортимент торговых центров не радует разнообразием. Поэтому все чаще покупатели переключаются на виртуальный формат покупок — это позволяет экономить и не ограничивать себя в выборе. Особенно популярен официальный сайт eBay на русском — сегодня разработана специальная версия этого ресурса, где жители постсоветского пространства могут предлагать свою продукцию или покупать что-либо у других пользователей.

Однако самых искушенных интересует родная версия Ебей — американская. Она привлекает еще большими скидками и безграничным выбором. Если вы хотите посетить eBay официальный сайт на русском, то обратите внимание на веб-ресурс Шопотам. Здесь представлены русифицированные каталоги интернет-магазина иБей. Вы можете выбрать продукцию непосредственно на основном ресурсе и при этом не испытывать сложностей с языковым барьером — сотрудники сервиса сами свяжутся с продавцом, обсудят нюансы выкупа товара и обеспечат пересылку бандероли по адресу получателя.

При этом решается главная проблема, волнующая россиян при покупке на иБей, — нежелание продавца отправлять вещи за пределы Америки. Ведь это довольно хлопотная и дорогостоящая процедура, которой совершенно не хотят заниматься небольшие торговые точки. С компанией-посредником таких сложностей не возникнет — товар будет выкуплен, упакован и отправлен в пункт назначения в любом случае. Даже если он представлен в магазине, ориентированном на внутренний рынок.

Еще один важный момент, который решает Shopotam, — стоимость доставки — с посредником она обходится значительно дешевле, поскольку перевозкой бандеролей занимаются транспортные фирмы с приемлемыми тарифами. Если же посылки отправляют продавцы с еБей, то они выбирают крупные международные компании, чьи услуги намного дороже — в результате общая сумма покупки вырастает в два или даже три раза. Заказывая через Шопотам на официальном сайте eBay на русском, вы получаете гарантии того, что заказ прибудет по адресу в оговоренные сроки. Все необходимые документы и оформление заказа возьмут на себя специалисты сервиса. Отслеживать этапы доставки обновок вы сможете непосредственно в личном кабинете Shopotam. Наслаждайтесь шопингом и низкими ценами на просторах американской торговой площадки — это выгодно, удобно и безопасно!