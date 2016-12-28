Экс-проректора бийского политеха довели в тюрьме до инфаркта

Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 16:45

Экс-проректора бийского политеха довели в тюрьме до инфаркта

Экс-проректора бийского политеха довели в тюрьме до инфаркта

По крайней мере, это утверждает из-за решётки сам Юрий Денисов. 

В Центральном районном суде Барнаула бывший проректор Бийского технологического института и заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов пожаловался, что перенёс в заключении уже несколько сердечных приступов.

Он находится в следственном изоляторе уже десять месяцев. Денисову вменяется вымогательство взяток у подчинённых и грозит до 12-и лет лишения свободы. Сегодня суд передал его уголовное дело в Железнодорожный район Барнаула и продлил ему арест до 16 марта 2017 года. 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 16:45
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    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

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    Вы супер

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