Экс-проректора бийского политеха довели в тюрьме до инфаркта

По крайней мере, это утверждает из-за решётки сам Юрий Денисов.
В Центральном районном суде Барнаула бывший проректор Бийского технологического института и заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов пожаловался, что перенёс в заключении уже несколько сердечных приступов.
Он находится в следственном изоляторе уже десять месяцев. Денисову вменяется вымогательство взяток у подчинённых и грозит до 12-и лет лишения свободы. Сегодня суд передал его уголовное дело в Железнодорожный район Барнаула и продлил ему арест до 16 марта 2017 года.
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