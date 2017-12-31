Эксперт Дмитрий Леус о кризисных временах

mavit
Автор: mavit Декабрь 31, 2017 01:49

Эксперт Дмитрий Леус о кризисных временах

В кризис осуществляется проверка на прочность многих бизнесменов. Дмитрий Леус является одним из достаточно известных экспертов по финансам, поведал журналистам, как он видит возможность развития бизнеса в кризис. В статье можно получить информацию об экспертном мнении Дмитрия Леуса на финансовую тему.

По его мнению, кризис может дать шанс и возможность поднять бизнес, если правильно делать выводы из сложившихся ситуаций. Те предприниматели, которые обладают гибкостью мышления, очень быстро могут поменять свою стратегию, пересмотрев свои внутренние ресурсы, максимально используя их, в итоге достигнут лидерства. Причиной неудач в бизнесе, по мнению эксперта, является несистемный подход к правильному управлению организацией. Он указывал на то, что кризис никогда не приходит неожиданно. Необходимо лишь уметь замечать показатели кризиса и сразу реагировать на них. Кризисом, многие из наших людей, привыкли считать то, что наступает в один день, форс-мажором, а предприниматели, которые являются профессионалами, называют закономерностью.Если фирма сможет управлять кризисом, то она выйдет на совершенно другой уровень развития, и сможет получить преимущество в  конкуренции с иными компаниями, а если кризис наступит, и у организации не будет антикризисных действий или стимулирующих, то, существует вероятность, что в ближайшее время она исчезнет с рынка.Аналитика и достаточно гибкая стратегия, которая имеет высокую скорость отзывчивости и обратную связь, совместно с профессиональным менеджментом, помогут снизить до минимума риски, и бизнес переориентировать под текущие нужды рынка.По высказыванию Дмитрия Леуса, два тренда (скорость + взвешенность) определяют, будет ли существовать данная организация или нет. Скорость нужна при оценке ситуации и быстрого принятия соответствующих  решений. Персонал также должен быстро развиваться и быстро внедрятся изменения.Кризис, как экзамен, который обязателен для сдачи топ-менеджеру компании. Успех в сдаче экзамена будет обеспечен ему, если он усердно трудился и достаточно хорошо готовился. Но, даже в результате  отличной сдачи экзамена нельзя отбрасывать значительных изменений.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Декабрь 31, 2017 01:49
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Ето самый лучший игра в мире мне очень нравится

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Игра очень хороший

    Читать статью
  • Анастасия

    Анастасия

    Платно... Везде на юриста платно

    Читать статью
  • Сергей

    Сергей

    Статья написана, вероятно, давно и перепечатана сегодня. Где Вы нашли сегодня краны по 100 -500 сатошей? Бред какой-то...

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии