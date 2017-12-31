Эксперт Дмитрий Леус о кризисных временах

В кризис осуществляется проверка на прочность многих бизнесменов. Дмитрий Леус является одним из достаточно известных экспертов по финансам, поведал журналистам, как он видит возможность развития бизнеса в кризис. В статье можно получить информацию об экспертном мнении Дмитрия Леуса на финансовую тему.

По его мнению, кризис может дать шанс и возможность поднять бизнес, если правильно делать выводы из сложившихся ситуаций. Те предприниматели, которые обладают гибкостью мышления, очень быстро могут поменять свою стратегию, пересмотрев свои внутренние ресурсы, максимально используя их, в итоге достигнут лидерства. Причиной неудач в бизнесе, по мнению эксперта, является несистемный подход к правильному управлению организацией. Он указывал на то, что кризис никогда не приходит неожиданно. Необходимо лишь уметь замечать показатели кризиса и сразу реагировать на них. Кризисом, многие из наших людей, привыкли считать то, что наступает в один день, форс-мажором, а предприниматели, которые являются профессионалами, называют закономерностью.Если фирма сможет управлять кризисом, то она выйдет на совершенно другой уровень развития, и сможет получить преимущество в конкуренции с иными компаниями, а если кризис наступит, и у организации не будет антикризисных действий или стимулирующих, то, существует вероятность, что в ближайшее время она исчезнет с рынка.Аналитика и достаточно гибкая стратегия, которая имеет высокую скорость отзывчивости и обратную связь, совместно с профессиональным менеджментом, помогут снизить до минимума риски, и бизнес переориентировать под текущие нужды рынка.По высказыванию Дмитрия Леуса, два тренда (скорость + взвешенность) определяют, будет ли существовать данная организация или нет. Скорость нужна при оценке ситуации и быстрого принятия соответствующих решений. Персонал также должен быстро развиваться и быстро внедрятся изменения.Кризис, как экзамен, который обязателен для сдачи топ-менеджеру компании. Успех в сдаче экзамена будет обеспечен ему, если он усердно трудился и достаточно хорошо готовился. Но, даже в результате отличной сдачи экзамена нельзя отбрасывать значительных изменений.