Электронными госуслугами пользуются 700 тыс. жителей Алтайского края

Количество зарегистрированных пользователей портала госуслуг в Алтайском крае составило 707 тыс. человек. Это 35,7% от экономически активного населения региона. Таковы последние данные Минкомсвязи России, — рассказывает «Алтайская правда».

Как прокомментировали в Алтайкомсвязи, данные свидетельствуют о растущей популярности электронной формы взаимодействия граждан с органами государственной власти. Только за январь-апрель в крае появилось более 115 тыс. новых пользователей портала госуслуг.

Портал госуслуг – государственный ресурс, позволяющий получать в электронном виде 356 федеральных услуг, 67 услуг, предоставляемых краевыми ведомствами, 42 муниципальные услуги, а также множество услуг, оказываемых органами власти других регионов страны по принципу экстерриториальности.

Наиболее востребованными услугами у жителей края являются: проверка штрафов ГИБДД, налоговых и судебных задолженностей, получение водительского удостоверения, регистрация транспортного средства, получение загранпаспорта и паспорта РФ, запись на прием к врачу, получение сведений об успеваемости из электронного дневника, запись в детский сад и др.

Зарегистрироваться на портале и получить учетную запись пользователя можно в ближайшем центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА. На сегодняшний день в Алтайском крае открыто более 450 таких центров.