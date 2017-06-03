Электронными госуслугами пользуются 700 тыс. жителей Алтайского края

Александр
Автор: Александр Июнь 3, 2017 03:49

Электронными госуслугами пользуются 700 тыс. жителей Алтайского края

Электронными госуслугами пользуются 700 тыс. жителей Алтайского края

Количество зарегистрированных пользователей портала госуслуг в Алтайском крае составило 707 тыс. человек. Это 35,7% от экономически активного населения региона. Таковы последние данные Минкомсвязи России, — рассказывает «Алтайская правда».

Как прокомментировали в Алтайкомсвязи, данные свидетельствуют о растущей популярности электронной формы взаимодействия граждан с органами государственной власти. Только за январь-апрель в крае появилось более 115 тыс. новых пользователей портала госуслуг.

Портал госуслуг – государственный ресурс, позволяющий получать в электронном виде 356 федеральных услуг, 67 услуг, предоставляемых краевыми ведомствами, 42 муниципальные услуги, а также множество услуг, оказываемых органами власти других регионов страны по принципу экстерриториальности.

Наиболее востребованными услугами у жителей края являются: проверка штрафов ГИБДД, налоговых и судебных задолженностей, получение водительского удостоверения, регистрация транспортного средства, получение загранпаспорта и паспорта РФ, запись на прием к врачу, получение сведений об успеваемости из электронного дневника, запись в детский сад и др.

Зарегистрироваться на портале и получить учетную запись пользователя можно в ближайшем центре обслуживания, осуществляющем подтверждение личности пользователей ЕСИА. На сегодняшний день в Алтайском крае открыто более 450 таких центров. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 3, 2017 03:49
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Дмитрий

    Дмитрий

    Для кухни брал сплит-систему на сплит-складе. Хорошая цена для Краснодара.

    Читать статью
  • Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    А сколько среднемесячная получка, у слуг народа. И откуда там у зама Барнаула 4 с лишним миллиона?

    Читать статью
  • ШУРИК

    ШУРИК

    на юриста ( ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ ?)

    Читать статью
  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии