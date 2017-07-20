Если необходимо заасфальтировать придомовую территорию

mavit
Автор: mavit Июль 20, 2017 19:30

Если необходимо заасфальтировать придомовую территорию

До недавнего времени жилищно-управляющие компании были ответственными за прилегающие территории. Теперь по закону все проживающие принимают участие в процессе и облагораживают участки возле дома. По правилам Жилищного кодекса асфальтирование территории в Пушкино проводит управляющая компания.
Комплекс работ
При исполнении запланированных изменений за дополнительную плату улучшаются эстетические и эксплуатационные характеристики объектов. На придомовой территории проводят и асфальтирование.
Финансовые вопросы решают жильцы на собрании. После того, как фонд будет собран, можно обращаться в управляющую компанию. При этом нанимают работников, арендуют технику. Есть специализированные фирмы, которые предоставляют услуги по благоустройству территорий.
Площадь асфальтируют после заключения договора, затем оплачивают проведенные работы. Жильцы полностью контролируют ход проведения процесса, координируют укладку асфальта. Если возникают проблемы, ремонт выполнен некачественно, вышестоящие органы должны решить этот вопрос.
Объем работ определяется на этапе планирования. Во время общего собрания составляется программа, в которую входит асфальтирование:
площадь возле дома на расстоянии одного метра от стены;
до пяти метров от подъезда;
стоянка для машин;
спортивная площадка, которая уже построена, или ее собираются устанавливать
участок на детской площадке.
На проведение работ дается неделя, если территория небольшая. В основном на это уходит два дня: сначала готовится основание, затем заливается битум. Если ландшафт сложный, то срок будет около недели.
Если жильцы решают обратиться в компанию, которая занимается благоустройством, как правило, им не нужно переживать о качестве проведенных работ. Для них важно подтвердить квалификацию сотрудников и обеспечить себе положительную репутацию.
Преимуществом сотрудничества с ней является:
Использование материалов высокого качества.
Асфальтирование по всем правилам, установленным законодательством.
Короткий срок выполнения работ.
Наличие собственного автопарка спецтехники.
К кому обращаться за помощью решают жильцы. Однако практика показывает, что большинство из тех, кто проживает в многоквартирном доме, выбирает частные фирмы.

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mavit
Автор: mavit Июль 20, 2017 19:30
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