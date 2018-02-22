Этапы бронирования авиабилетов онлайн

mavit
Автор: mavit Февраль 22, 2018 15:40

Этапы бронирования авиабилетов онлайн

Любой желающий сможет просто и быстро зарегистрировать авиабилеты в Канаду из Киева онлайн. Если это будет произведено впервые, то рекомендуется подробнее ознакомиться с этапами бронирования авиабилетов далее.

Первый этап заключается в следующем: клиенту понадобится заполнить форму, которая предлагается на сайте.

Второй этап бронирования: нужно внести информацию о пассажирах. Возможно, что фамилию, имя и отчество каждого из регистрирующихся понадобится вводить латинскими буквами, как в заграничном паспорте. Обязательно печатается адрес эл.почты, куда должна будет отправлена необходимая информация по перелетам и конечная стоимость авиабилета.

Поселений — третий этап бронирования. Следует подтвердить поездку, а точнее сам перелёт, контактную информацию и согласие на оплату сборов за авиабилет.

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mavit
Автор: mavit Февраль 22, 2018 15:40
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