Этапы изготовления металлоконструкций

В наше время, изготовление конструкций из металла является востребованным и важным. Причин этому несколько.

Во-первых, металлоконструкции легко собираются и монтируются. Во-вторых, они также легко и демонтируются. Металлоконструкции всегда можно разобрать, перевезти в другое место и там снова собрать. Надежность металлоконструкций отвечает всем необходимым требованиям – они прочные и долговечные. Всегда можно получить информацию об изготовлении металлоконструкций, узнать больше тут. Мы являемся производителем нестандартных металлоизделий (пневмотранпорт, резервуары, силос, металлоконструкции, технологические трубопроводы) наши клиенты – это промышленные предприятия в сфере химической, пищевой, деревоперерабатывающей промышленности. Мы оказываем услуги по монтажу и производству металлоизделий на собственной базе в городе Уфа.

К этапам изготовления конструкций из металла относятся этапы:

— проектные работы;

— подготовка материала;

— монтажные работы по сборке металлоконструкций.

1. Проектные работы

Под проектными работами подразумевается важный этап, когда должны решиться все самые объективные вопросы, которые касаются будущих металлоконструкций и их изготовление. В процессе проектирования должны учитываться все факторы, которые будут влиять на металлоконструкцию, и такие, которые будут оказывать на нее нагрузки при тех или иных особенностях эксплуатации. Также решается вопрос, оптимального для проектируемой металлоконструкции, материла и то, как он будет обрабатываться, чем соединяться, и будет ли изготовленная конструкции экономически выгодной. При проектировании используются современные компьютерные методы.

2. Подготовка материала

Этот этап предусматривает разные виды работ, связанных с подготовкой металла для изготовления металлической конструкции. Предусматриваются антикоррозийные работы – важный этап для решения длительной сохранности металлоконструкции. Далее происходит нарезка металлических элементов по размерам.

3. Монтажные работы

Этот этап является заключительным при изготовлении металлоконструкции. Из отдельных нарезанных по размерам элементам, осуществляется сборка, используя при этом все виды крепежа, предусмотренные проектом.