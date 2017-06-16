Этапы оформления экспресс кредита

Современное кредитование стремительно развивается и совершенствуется. Люди, которые берут займы, рассчитывают на быстрое решение своих финансовых трудностей. Очень часто для этого не обязательно брать большие суммы денег на длительный срок. Прекрасным решением могут стать экспресс-программы кредитования, которые теперь разрабатываются во многих банках.

Процедуры по получению кредитных денежных средств очень похожи в разных банках. Обычно претендовать на получение займа могут дееспособные граждане Российской Федерации, которые имеют официальный источник дохода. Самое главное условия будет состоять в том, чтобы кредит и начисленные проценты по нему выплачивались своевременно и без задержек.

Оформить экспресс-кредит можно как при личном посещении отделения банка, так и через интернет при помощи онлайн-заявки. При этом человеку при любом из этих видов понадобится паспорт или другой документ, который может удостоверить личность заемщика.

После того, как человек предоставит все необходимые данные и документы, банк будет рассматривать его заявление на получение кредитных денежных средств. После этого клиент получит отказ или одобрение банка. Чтобы стать обладателем займа останется только подписать договор и получить деньги.

Чаще всего деньги, человеку который берет экспресс-кредит, нужны в короткие сроки. Поэтому и стал разрабатываться уникальная программа Займер. Так, перейдя по ссылке zaymer.ru/express-credits можно ознакомиться с этапами оформления экспресс кредита. Все поступившие заявки будут обрабатываться в режиме онлайн, а также денежные средства будут переводиться сразу же после положительного решения.

Алгоритм получения кредит через данную программу заключается в:

1.После того, как клиент перешел по ссылке, он должен указать размер кредита и срок, на который он хочет его взять. Далее нужно нажать на «получить деньги».

2. Заполнить нужные и пустые поля.

3. Подтверждение своего актуального номера телефона.

4. Ввод данных с паспорта и адреса по прописке. Если адрес проживания отличается, то следует указать оба.

6.Выбрать способ, через который предпочтительнее получить кредитные средства.

Если все прошло хорошо и банк одобрил заявление, то останется просто подписать договор.

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