Этапы остекления балконов

Теплое остекление балконов – это желание многих жильцов, проживающих в старом жилом сегменте домов, так и в новострое. Для того чтобы на балконе было тепло, в первую очередь для этого необходимо установить правильное остекление.

Правильное остекление сегодня – это использование металлопластиковых рам. Металлопластиковые рамы из ПВХ могут быть из открывающегося стеклопакета с одной или двумя камерами. Стекла в такие рамы ставить лучше всего энергосберегающие.

На балконах устанавливают различные конструкции металлопластиковых рам, с различными способами открывании. Они могут быть не открывающимися – глухими, другие могут открываться, сдвигаясь в сторону, складываясь в гармошку, могут быть они и радиальными. Тот или иной тип открывания находится в зависимости от, во-первых, предпочтений хозяев, во-вторых, от индивидуальных особенностях балкона.

Чтобы правильно остеклить балкон, следует придерживаться технологических этапов. Начинается этот процесс с подготовки. На этом этапе подбирается оптимальная плоскость остекления. Затем следует подготовить и все те места на балконе, которые будут задействованы в конструкции. Дома бывают из разных материалов, поэтому и процесс подготовки для каждого отдельного случая также различен. Перейдя по ссылке okna-plastek.ru/okna_salamander/ можно получить информацию об окнах Salamander.

Далее следует выбрать оконный профиль и фурнитуру, которая будет необходима для монтажа. Профиль следует подбирать в зависимости от тех функций, которую будет выполнять изготовленная конструкция. В случае если будет требоваться определенная функция (изоляция шума или теплоизоляция), подбирается и соответствующий профиль. В статье можно получить информацию о пластиковых окнах Schuco.

Следующий этап – заделка стыков. Процесс этот не во всех случаях нужен, но лучше его осуществить. Герметизация стыков рамы и профиля создаст лучшие условия для качественно функционирования всей конструкции. Далее следует выбрать крепеж.

После этого начинается непосредственно этап остекления, при котором устанавливают изготовленные под заказ рамы и крепеж. Закончив с этим этапом, задувают пеной все швы вокруг рам. Затем необходимо смонтировать верхнюю часть защиты остекления. Заканчивается процесс остекления полной герметизацией балкона и всех конструктивных элементов.