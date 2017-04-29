Этапы покупки квартиры

mavit
Автор: mavit Апрель 29, 2017 04:33

Этапы покупки квартиры

Покупка недвижимости — это, безусловно, важное событие в жизни любого человека. Перейдя по ссылке http://lvivskiy-maetok.com.ua/odnokomnatnyie можно подобрать шикарные однокомнатные квартиры. Но стоить помнить, что приобретя жильё, вы можете провести в нём долгие годы. И поэтому, к процессу выбора подходящего варианта, следует отнестись со всей возможной ответственностью. Лучшим решением вопроса, будет поэтапное планирование мероприятия, начиная от выбора объекта недвижимости и заканчивая оформлением документов. Эта мера позволит избежать ненужных действий и будет способствовать пониманию каждого этапа приобретения.

Пошаговая схема приобретения квартиры
Подбор вариантов.
Выбор риелтора.
Осмотр квартиры.
Переговоры.
Задаток.
Проверка документов.
Регистрация купли-продажи.

Схема является примерной, она может отличаться от той, которую разработаете вы. Всё зависит от различных частных обстоятельств, могущих повлиять на количество пунктов.
Подбор вариантов. Поиски подходящего варианта всегда следует начинать с изучения объявлений о продаже недвижимости. Эта мера позволит сориентироваться в ценах, актуальных на данный момент и возможно, уже на данном этапе вы сделаете выбор.
Выбор риелтора. Все действия необходимые для приобретения квартиры можно совершить и самостоятельно, но если вы покупаете недвижимость в первый раз, то благоразумнее будет обратиться к специалисту, который предложит варианты для покупки и займётся оформлением всех документов.
Осмотр квартиры. Квартира выбрана и её следует осмотреть на предмет соответствия описанию, указанного в объявлении. При осмотре необходимо уделить внимание каждой мелочи. Если квартира вас устраивает, то давайте перейдём к следующему шагу.
Переговоры. Выявив какие-то недостатки при осмотре, которые в будущем повлекут траты на их устранение, и, указав на них продавцу, можно попытаться сбросить цену.
Задаток. Достигнув согласия с продавцом в вопросе цены, рекомендуется внести задаток, что позволит вам «застолбить» квартиру за собой.
Проверка документов. Производится для установления подлинности документов на квартиру и отсутствия юридических обременений.
Регистрация купли-продажи. Этот этап, проходит в Росреестре и по его окончании, передаётся оставшаяся сумма денег и ключи.
Если до составления схемы, покупка квартиры казалось делом сложным, то теперь, процесс приобретения недвижимости стал понятным и очень наглядным.

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mavit
Автор: mavit Апрель 29, 2017 04:33
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