Этапы получения займа онлайн

В последние годы займы онлайн стали популярным явлением нашей жизни. Востребованность таких займов заметно выросла именно в последнее время. Причины, по которым происходят займы, у каждого заемщика свои, и совершенно не имеет значение, кто этот человек – любой может получить мини-займ онлайн. Для этого даже не имеет значения, какая у человека кредитная история. Этим и определяется популярность таких займов. Онлайн заявка на займ может подать любой гражданин. Простота и легкость при получении кредитов – одно из слагаемых успешности этой финансовой услуги. Причём, оформить займ можно не выходя из дома, в режиме-онлайн.

Итак, как было заявлено выше, мини кредит получить легко и просто. Для этого заемщику необходимо представить точные сведения о себе. (Стоит отметить, что заемщик должен быть совершеннолетнего возраста.) У заемщика должна быть банковская карточка и мобильный телефон, а также возможность выхода в Интернет. Сама процедура оформления займа происходит в онлайн-режиме.

Этапы получения выглядят так:

1. Требуется зарегистрироваться, прочитать правила, указанные на сайте, дать согласие, что вы принимаете их, пишете заявление установленной формы, указываете сумму;

2. Регистрируете и запоминаете пароль для последующих входов на сайт;

3. «Привязываете» свою банковскую карточку, на балансе которой должно быть хоть минимальное количество средств. Регистрируете банковскую карточку и варифицируйте её.

4. Составляете заявление на займ, кликаете «отправить»;

5. Проверти свой почтовый ящик, — вам должно прийти письмо, где сможете увидеть результат рассмотрения вашего заявления. Информация об этом будет отмечена в «личном кабинете»;

6. Если ваше заявление будет одобрено, вам будет предложен договор на подпись: договор, его образец, размещён на сайте;

7. Если ваше заявление будет отклонено, и вам откажут в займе, вы можете повторить попытку с новым заявлением, но после того, как пройдёт тридцать календарных дней;

8. В случае принятия вашего заявления и получения согласия на займ, после подписания договора, сумму, которую вы просили в кредит, в тот же момент окажется на вашей банковской карте, которую вы сразу можете использовать.