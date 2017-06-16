Этапы проектирования вентиляции и кондиционирования в доме

mavit
Автор: mavit Июнь 16, 2017 03:54

Этапы проектирования вентиляции и кондиционирования в доме

Проектирование кондиционирования и вентиляции включает в себе целый ряд различных работ. На сегодня для проектирования этих систем, в основном, применяют передовое, техноемкое оборудование, вот почему данный процесс требует себе максимально тщательный подход и максимально точный инженерский расчет. Отсюда можно делать вывод, что проект вентиляции в доме нужно доверять только высококвалифицированным специалистам. Во время проектирования и разработки этих систем нужно, во-первых, уточнить исходные данные. В список данных входят общие данные о помещении, где панируется проектирование систем, технические задания, условия, а также дизайн-проект, плановые решения, список требований заказчика и др.
Для того чтобы создать грамотный проект вентиляции дома, нужно иметь соответствующие навыки. Основными этапами проектирования являются:
создание технического задания;
расчет параметров;
обоснование с технико-экономической точки зрения;
разработка рабочего проекта.
Для того чтобы поучить желаемый результат, нужно грамотно рассчитать все параметры и теплопритоки. Отметим, что тепловые нагрузки бывают наружными и внутренними. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования нужно начать, как уже отметили, с расчетов и замер. Замеры и расчеты можно считать начальной стадией. Перед тем, как делать соответствующие замеры и расчеты специалисты хорошенько анализируют всю документацию. Если все в порядке и все замеры выполнены, можно приступить к монтажным работам. Для этого следует подготовить место для установки вентиляционных систем и кондиционера. После подготовительных работ выполняется демонтаж старого оборудования и установка новых систем. Отметим, что одним из самых важных этапов явятся выбор оборудования. При выборе оборудования нужно обращать внимание на такие параметры, как мощность, количество элементов, размеры и т.д. Важно также правильно составить схему размещения вентиляционного оборудования или кондиционера. Для того чтобы эти системы функционировали правильно, ко всем этапам следует подходить ответственно.

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mavit
Автор: mavit Июнь 16, 2017 03:54
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