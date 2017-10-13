Фулфилмент для интернет-магазина — основа будущего успеха

mavit
Автор: mavit Октябрь 13, 2017 02:57

Фулфилмент для интернет-магазина — основа будущего успеха

Самая распространенная ошибка начинающих веб-предпринимателей — это стремление всю работу выполнять самостоятельно. Они считают, что в одиночку справятся со всеми аспектами торговли и планируют нанимать дополнительный персонал только при условии успешного старта. Однако в этом-то и кроется подвох — никакого успеха не будет, если сразу правильно не организовать торговый процесс.

Если вы открываете онлайн-маркет, то должны продумать стратегию своего поведения на случай внезапного повышения потребительского интереса — не каждый сумеет справиться со стремительным потоком заказов без посторонней помощи. В итоге первые покупатели становятся последними — мало кто захочет обращаться в магазин, неспособный выполнить свои обязательства перед клиентами. Если вас подобная судьба не устраивает, то с первых дней бизнеса подключитесь к фулфилменту для интернет-магазина. Услуга рассчитана на тех предпринимателей, которые работают на перспективу и не ориентируются на результаты текущего дня.

Выгодные условия аутсорсинга предлагает компания Шиптор, которая с одинаковым успехом сотрудничает и с небольшими торговыми площадками, и с крупными гипермоллами. Главное удобство в том, что платить нужно исключительно за осуществленную доставку. Если заказов в магазине нет, то и оплата не требуется. Привлекает и то, что сервис делает скидку за увеличение товаропотока — чем больше заказывают на просторах вашего веб-шопа, тем выгоднее обходится транспортировка каждой конкретной бандероли. Подключить фулфилмент для интернет-магазина вы можете уже сегодня — оставьте заявку на сайте Shiptor, заполнив соответствующие поля и указав контактный телефон. Дождитесь звонка менеджера и обсудите с ним тонкости взаимодействия. В удобное время к вам подъедет курьер, который привезет договор, а заодно заберет первую партию товаров для доставки. С этого момента груз ответственности за пересылку покупок ляжет на плечи сотрудников Шиптор.

Эта компания — агрегатор курьерских служб. Что означает взаимодействие с лучшими транспортными компаниями России и мира. Какой именно перевозчик доставит посылку к получателю, зависит от нескольких факторов — расстояния пересылки, тарифов и предполагаемой скорости. Если покупатель хочет получить обновки как можно скорее, то подбирается соответствующий вариант из нескольких возможных. Таким образом, фулфилмент для интернет-магазинов помогает ориентироваться на потребителей, что лучшим способом сказывается на их активности. Выгодно это и самому предпринимателю — он полностью избавлен от логистических хлопот и может направить освободившееся время на продвижение, расширение ассортимента и прочие манипуляции по привлечению пользователей. Одним словом, аутсорсинг — основательный фундамент для долгого и прибыльного бизнеса!

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mavit
Автор: mavit Октябрь 13, 2017 02:57
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