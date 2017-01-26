Фёдор Конюхов и Артур Чилингаров нащупают дно для России

Путешественник и полярный исследователь собираются установить православный крест и российский флаг на дне Марианской впадины.
В 2018 году они хотят опуститься в батискафе в самую глубокую точку планеты — в Марианскую впадину в Тихом океане, глубина которой 11 километров, — и оставить там следы пребывания россиян. Православный крест для этих целей размером полметра на метр вырежут из древнего новгородского известняка.
Планируемое погружение на дно Марианского жёлоба будет всего третьим в истории. Двухместный батискаф спроектирует и построит австралийская компания.
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