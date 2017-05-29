Где можно пройти обучение спасателям?

Все мы знаем, что профессия спасателя является одной из самых важных в нашем обществе. Спасатель помогает людям, пострадавшим от воздействия природных катаклизмов, в автокатастрофах, при пожарах и других несчастных случаях. В эту профессию включаются элементы и других профессий. Спасатель выполняет и функции врача, верхолаза, водителя, пловца. Невозможно стать профессионалом без определенной физической и психологической подготовки. Такие личные качества как решительность, ловкость, ответственность, внимательность, собранность у спасателя-профессионала являются базовыми. Для того чтобы обрести все необходимые знания и навыки, и стать настоящим профессионалом, Вам потребуется пройти соответствующую подготовку. Перейдя на сайт www.ecospas.ru можно пройти обучение спасателям.

Где можно пройти обучение и что для этого нужно?

При наличии полного среднего образования, Вы можете пройти специальный курс в учебном центре нашего аварийно-спасательного отделения. В высших учебных заведениях не проводят подготовку спасателей, но наличие диплома о высшем образовании, конечно же, пригодится. Не лишними будут и имеющиеся автомобильные права, всевозможные достижения в спорте, медподготовка, служба в армии.

Знания, полученные в процессе обучения, нужно будет обязательно практиковать. Это может гарантировать качественное выполнение работы.

Спасатель должен обладать высоким уровнем физической подготовки, который необходимо постоянно поддерживать. Также нужно формировать навыки быстрого реагирования в экстренных ситуациях, но и уметь рассчитывать свои силы. Не лишними для спасателя будут знания иностранных языков, опыт, полученный в процессе волонтерства, навыки обращения с соответствующим оружием.

Особое внимание следует обратить на воспитание в себе определенных качеств, о которых мы упомянули в начале статьи. Нужно научиться сочетать в себе качества командного «игрока» и способность принимать самостоятельные решения, за которые нужно будет отвечать лично. Также будущему спасателю необходимо полюбить свою профессию.

Имея высокие показатели по уровню подготовки высококвалифицированных сотрудников и оснащенности специализированной техникой, «ЭКОСПАС» является лидером аварийно-спасательных работ в России. Приглашаем Вас пополнить ряды профессиональных спасателей нашего отделения.

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