ГИБДД Алтайского края напоминает гражданам об использовании интерактивных сервисов

mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 11:45

ГИБДД Алтайского края напоминает гражданам об использовании интерактивных сервисов

ГИБДД Алтайского края напоминает гражданам об использовании интерактивных сервисов

Госавтоинспекция Алтайского края напоминает владельцам и собственникам транспортных средств о возможности проверки своего автомобиля с помощью интерактивного сервиса официального сайта ГИБДД.

Онлайн-сервис по проверке транспортных средств позволяет проверить:

— неуплаченные штрафы;

— водительское удостоверение и автомобиль на предмет его розыска и наличия ограничений на регистрационные действия;

— «историю» регистрационного учета транспортного средства;

— информацию о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на территории Российской Федерации с участием данного автомобиля с 2015 года.

Предоставляемая онлайн-сервисом информация полезна как продавцам автомобилей, чтобы после продажи убедиться в том, что покупатель перерегистрировал транспортное средство, так и потенциальным покупателям подержанных транспортных средств, которые имеют возможность получить информацию о количестве собственников приобретаемого автомобиля и о его участии в ДТП.

Необходимо подчеркнуть, что никаких персональных данных о собственнике или владельце автомобиля по результатам проведенных проверок не публикуется.

Также напоминаем, что Вы можете воспользоваться госуслугами по линии ГИБДД через Единый портал www.gosuslugi.ru, который обеспечивает эффективный поиск информации по государственным и муниципальным услугам, дает возможность в электронной форме заполнить и отправить заявление на получение требуемой услуги, а затем в личном кабинете отследить все этапы его рассмотрения.

На портале предоставляются следующие государственные услуги в электронном виде:

— регистрационные действия с авто- мото- транспортными средствами и прицепами к ним;

— экзаменационные действия (запись на приём экзаменов, выдачу, замену национальных и международных водительских удостоверений, выдачу справок);

— предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения;

— оплата административных штрафов в области дорожного движения.

Если Вы зарегистрированы на портале Госуслуг, то для осуществления вышеуказанных действий, необходимо войти под своими учетными данными и подать заявку в нужном разделе.

Для незарегистрированных граждан РФ необходимо зайти на портал Госуслуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru > Личный кабинет > Регистрация.

Госавтоинспекция уверенна, что покупка транспортного средства должна приносить только приятные хлопоты, поэтому служба намерена продолжать совершенствовать интерактивные сервисы ГИБДД, которые позволят беспрепятственно получать интересующую граждан информацию.

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mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 11:45
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