ГИБДД просит быть осторожнее на дорогах

Алтай переживает неделю изморози и снегопада.
1 февраля синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий: возможны снег, изморозь, туман, гололедица на дорогах. Госавтоинспекция Алтайского края предупреждает водителей, что на Чуйском тракте может сложиться неблагоприятная обстановка, и призывает их быть внимательнее и осторожнее на дороге.
Алтайгидрометцентр также извещает, что 1 февраля начнёт меняться общий характер погоды: на смену царящему азиатскому антициклону идёт обширный западный циклон, который во второй половине недели принесёт снегопады и метель. Температура повысится: ночью — до минус 5 ºС, днём — до минус 2 ºС.
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