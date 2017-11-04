ГИБДД в преддверии шторма назвала самые опасные дороги Алтая

Госавтоинспекция обратилась к водителям в Алтайском крае с призывом соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными в связи с надвигающейся непогодой, — рассказывает Амик.ру.

«В связи с ухудшением погодных условий — дождем, снегопадом и первыми заморозками обращаем внимание водителей на соблюдение безопасности дорожного движения. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий с 25 по 26 октября на территории Алтайского края ожидается возможное увеличение дорожно-транспортных происшествий», — указывают в краевой ГИБДД.

По данным ведомства, наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на федеральных трассах Р-256 (Троицкий и Зональный районы) и А-322 (Поспелихинский и Рубцовский районы).

Также обстановка может обостриться на автодорогах местного значения в Змеиногорском, Чарышском и Солонешенском районах.

Напомним, на 25 октября в регионе объявлено штормовое предупреждение. Население края призывают не забывать о мерах безопасности в условиях ненастья.