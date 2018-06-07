Глава Барнаула Сергей Дугин провел личный прием граждан

mavit
Автор: mavit Июнь 7, 2018 23:46

Глава Барнаула Сергей Дугин провел личный прием граждан

Глава Барнаула Сергей Дугин провел личный прием граждан

Глава Барнаула Сергей Дугин провел личный прием граждан

Глава Барнаула Сергей Дугин провел личный прием граждан

Глава Барнаула Сергей Дугин провел личный прием граждан

Личный прием граждан Сергей Дугин провел сегодня, 6 июня, в администрации города. Барнаульцев интересовали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, работы общественного транспорта, улучшения жилищных условий и другие.

В частности, жителей двух домов по Павловскому тракту беспокоят запахи от вышедшей из строя частной канализационной насосной станции (КНС-150). Сергей Дугин пояснил обратившимся, что городские власти совместно «Барнаульским водоканалом» работают над решением проблемы. Будут приняты меры, позволяющие минимизировать неудобства. «Барнаульский водоканал» планирует включить разработку проекта реконструкции системы очистки КНС-20 в инвестиционную программу на 2019 год. Сергей Дугин запланировал встречу с руководителем ресурсоснабжающей организации для обсуждения возможности ускорения работ.

Жителей одного из аварийных домов волнуют вопросы переселения в рамках региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2019 годы». Глава города сообщил, что программа реализуется на условиях софинансирования из краевого и городского бюджетов. Направлена заявка на предоставление финансовой поддержки из регионального бюджета. После проведения оценки жилых помещений собственникам квартир будет выплачено денежное возмещение.

С каждым обратившимся проведен обстоятельный разговор, даны подробные разъяснения. Вопросы, требующие решения, поставлены на контроль.

Сергей Дугин:

«Проведение личных приемов позволяет вести прямой диалог с жителями, совместно находить решение вопросов»

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mavit
Автор: mavit Июнь 7, 2018 23:46
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