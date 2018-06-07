Глава Барнаула Сергей Дугин провел личный прием граждан

Личный прием граждан Сергей Дугин провел сегодня, 6 июня, в администрации города. Барнаульцев интересовали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, работы общественного транспорта, улучшения жилищных условий и другие.

В частности, жителей двух домов по Павловскому тракту беспокоят запахи от вышедшей из строя частной канализационной насосной станции (КНС-150). Сергей Дугин пояснил обратившимся, что городские власти совместно «Барнаульским водоканалом» работают над решением проблемы. Будут приняты меры, позволяющие минимизировать неудобства. «Барнаульский водоканал» планирует включить разработку проекта реконструкции системы очистки КНС-20 в инвестиционную программу на 2019 год. Сергей Дугин запланировал встречу с руководителем ресурсоснабжающей организации для обсуждения возможности ускорения работ.

Жителей одного из аварийных домов волнуют вопросы переселения в рамках региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2019 годы». Глава города сообщил, что программа реализуется на условиях софинансирования из краевого и городского бюджетов. Направлена заявка на предоставление финансовой поддержки из регионального бюджета. После проведения оценки жилых помещений собственникам квартир будет выплачено денежное возмещение.

С каждым обратившимся проведен обстоятельный разговор, даны подробные разъяснения. Вопросы, требующие решения, поставлены на контроль.

Сергей Дугин:

«Проведение личных приемов позволяет вести прямой диалог с жителями, совместно находить решение вопросов»