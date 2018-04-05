Глава МЧС предложил показывать в кинотеатрах ролики с инструктажем

mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 17:45

Глава МЧС предложил показывать в кинотеатрах ролики с инструктажем

Глава МЧС предложил показывать в кинотеатрах ролики с инструктажем

Глава МЧС России Владимир Пучков после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово сообщил, что кинотеатры могут обязать показывать перед сеансами ролики с инструктажем о правилах пожарной безопасности, — рассказывает Амик.ру. со ссылкой на РИА Новости.

Пучков также сделал акцент на постоянной практике повышения грамотности населения в области пожарной безопасности. В частности, он предложил регулярно проводить дни пожарной безопасности в местах массового скопления народа. 

Профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС Владимир Ройтман в эфире НСНподдержал предложение, однако отметил, что необходимо повышать внимание к пожарной безопасности среди граждан в рамках систематической работы, а не единовременно.

«Думаю, что при любом варианте развития событий то, что предлагает МЧС, произведет положительный эффект. Конечно, это не должно быть какой-то кампанией, это должна быть постоянная практика. Это должно выражаться не в каких-то принудительных акциях, а в пропаганде культуры безопасности», — подчеркнул Ройтман. 

Например, как отметил профессор, необходимо издавать книги с картинками, которые бы рассказывали об обеспечении пожарной безопасности именно на уровне населения: «Это должны быть такие популярные брошюры, и люди с учетом таких событий, которые вызывают у них беспокойство, должны с удовольствием их разбирать и знакомиться с содержанием. Внимание к вопросу обеспечения безопасности должно быть постоянным, а не разовым».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок. 

Фото: yakutsk.ru

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mavit
Автор: mavit Апрель 5, 2018 17:45
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  • Татьяна

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