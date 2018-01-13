Глава Минтруда рассказал, кто может остаться без пенсии

mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 11:45

Глава Минтруда рассказал, кто может остаться без пенсии

Глава Минтруда рассказал, кто может остаться без пенсии

Уже в 2017 году в России было несколько случаев, когда людям отказали в назначении страховой пенсии. Основная причина – нехватка стажа и начисленных за него баллов, — рассказывает «Алтайская правда».

Та выплата, которая назначена этой категории населения, значительно меньше пенсии по старости и порой не «дотягивает» даже до прожиточного минимума.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал в беседе с корреспондентом «Российской газеты» и о других пенсионных нюансах. В частности, о том, что недобравшим баллы и стаж, государство все равно идет навстречу и добавляет необходимую сумму, чтобы в итоге пенсия была не ниже прожиточного минимума.

В целом же по России в 2018 году среднегодовой размер страховой пенсии составит 14 075 рублей, для неработающих — 14 329 рублей. Ну а среднегодовой размер социальной пенсии достигнет 9 045 рублей.

Возраст выхода на пенсию пока прежний: мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет.

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mavit
Автор: mavit Январь 13, 2018 11:45
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