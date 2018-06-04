Городские рюкзаки: модные тенденции 2018 года

Когда-то рюкзаки относились исключительно к тем предметам, которые были необходимы для туристов, охотников, геологов и прочих специалистов, которым надо было переезжать с места на место.

Сегодня, кроме вышеперечисленных надобностей, рюкзак получил новое предназначение – вид сумки на каждый день, который переносится за спиной и держится на лямках на плечах. Городские рюкзаки сегодня стали одним из самых популярных видов сумок у молодежи, и не только у молодежи. Юноши, девушки, люди среднего и даже пожилого возраста носят эти удобные предметы, при этом у них освобождаются руки.

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