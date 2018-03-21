Грамотный выбор кухонного стола и стульев

Мебель для обеденной кухонной зоны стоит выбирать такую, чтобы она нравилась по всем параметрам. Кухонные стол и стулья должны быть не только практичными, но и гармонично вписываться в интерьер помещения, будь то кухня, столовая или гостиная, а также располагать к комфортному времяпрепровождению и общению по душам. Большой ассортимент столов и стульев в интернет-магазине http://damaver.by поможет выбрать подходящий вариант для любимой кухни или гостиной.

Стиль и материал

Эти два аспекта взаимосвязаны. Выбор стиля диктует выбор материала изделия. Дерево – это классика, ретро, этно:

Для классических просторных деревянных кухонь идеально подойдёт деревянный столик с резьбой на ножках, а также просторное кухонное кресло из дерева.

Для минимализма – деревянный, ЛДСП или стеклянный стол с простыми элегантными линиями.

Хромированные детали и металлические элементы в сочетании с ударопрочным стеклом, а также пластик подразумевают стиль хай тек или лофт.

Мебель из пластика удачно впишется на дачу, она легкая и неприхотливая в уходе.

Очень удобно брать столы и стулья в комплекте, чтобы избежать дополнительных трудностей в сочетании мебели.

Выбор кухонного стола и стульев

Для того, чтобы подобрать наиболее лаконичный вариант кухонного уголка, необходимо соблюдать простые правила:

Дизайн и стиль. Нужно, чтобы кухонный стол со стульями были выполнены в одном стиле с кухонным гарнитуром и другой мебелью в помещении.

Размеры. Важно, чтобы стол вписывался в кухню по габаритам, и стулья не съедали много пространства.

Размещение. Идеально, когда к столу есть доступ с любой стороны, при этом есть возможность свободного передвижения в помещении.

Сочетание линий и форм. Странно будет смотреться круглый обеденный стол в угловатой кухне, и наоборот.

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