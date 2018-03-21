Грамотный выбор кухонного стола и стульев

mavit
Автор: mavit Март 21, 2018 15:35

Грамотный выбор кухонного стола и стульев

Мебель для обеденной кухонной зоны стоит выбирать такую, чтобы она нравилась по всем параметрам. Кухонные стол и стулья должны быть не только практичными, но и гармонично вписываться в интерьер помещения, будь то кухня, столовая или гостиная, а также располагать к комфортному времяпрепровождению и общению по душам. Большой ассортимент столов и стульев в интернет-магазине http://damaver.by поможет выбрать подходящий вариант для любимой кухни или гостиной.

Стиль и материал

Эти два аспекта взаимосвязаны. Выбор стиля диктует выбор материала изделия. Дерево – это классика, ретро, этно:

  • Для классических просторных деревянных кухонь идеально подойдёт деревянный столик с резьбой на ножках, а также просторное кухонное кресло из дерева.
  • Для минимализма – деревянный, ЛДСП или стеклянный стол с простыми элегантными линиями.
  • Хромированные детали и металлические элементы в сочетании с ударопрочным стеклом, а также пластик подразумевают стиль хай тек или лофт.
  • Мебель из пластика удачно впишется на дачу, она легкая и неприхотливая в уходе.

Очень удобно брать столы и стулья в комплекте, чтобы избежать дополнительных трудностей в сочетании мебели.

Выбор кухонного стола и стульев

Для того, чтобы подобрать наиболее лаконичный вариант кухонного уголка, необходимо соблюдать простые правила:

  • Дизайн и стиль. Нужно, чтобы кухонный стол со стульями были выполнены в одном стиле с кухонным гарнитуром и другой мебелью в помещении.
  • Размеры. Важно, чтобы стол вписывался в кухню по габаритам, и стулья не съедали много пространства.
  • Размещение. Идеально, когда к столу есть доступ с любой стороны, при этом есть возможность свободного передвижения в помещении.
  • Сочетание линий и форм. Странно будет смотреться круглый обеденный стол в угловатой кухне, и наоборот.

Вы сможете легко выбрать кухонные столы и стулья, используя удобный каталог продукции. Весь товар в реальности соответствуют фото на сайте.

Почему именно Дамавер

Магазин мебели Дамавер является прямым поставщиком лучших мебельных производителей, поэтому здесь можно купить изи заказать качественную мебель недорого. Ассортимент каталога интернет магазина – это широкая группа мебельных товаров для обыденной зоны, включающая в себя всё необходимое и на любой вкус. Удобная доставка по Минску и всей Беларуси обеспечит каждого покупателя выбранным товаром в кратчайшие сроки.

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mavit
Автор: mavit Март 21, 2018 15:35
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