Гражданский активист Дадин будет сидеть в Рубцовске

Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 15:45

Гражданский активист Дадин будет сидеть в Рубцовске

Гражданский активист Дадин будет сидеть в Рубцовске

Известный заключённый нашёлся спустя месяц с лишним.

 

Ильдар Дадин этапирован в исправительную колонию ИК-5 в Алтайском крае: об этом он рассказал своей супруге по телефону. В начале декабря его перевели из карельской колонии в Сегеже из-за конфликта с администрацией, которую Дадин обвинил в применении пыток к заключённым. С тех пор о его судьбе не было ничего известно, в связи с чем в интернете была развёрнута информационная кампания «Где Дадин?».

Ильдар Дадин стал первым в России осуждённым по уголовной статье «Неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия»: в конце 2015 года московский суд за участие в четырёх не санкционированных властями акциях — митингах и пикетах — приговорил его к трём годам заключения. 

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Александр
Автор: Александр Январь 9, 2017 15:45
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