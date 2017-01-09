Гражданский активист Дадин будет сидеть в Рубцовске

Известный заключённый нашёлся спустя месяц с лишним.

Ильдар Дадин этапирован в исправительную колонию ИК-5 в Алтайском крае: об этом он рассказал своей супруге по телефону. В начале декабря его перевели из карельской колонии в Сегеже из-за конфликта с администрацией, которую Дадин обвинил в применении пыток к заключённым. С тех пор о его судьбе не было ничего известно, в связи с чем в интернете была развёрнута информационная кампания «Где Дадин?».

Ильдар Дадин стал первым в России осуждённым по уголовной статье «Неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия»: в конце 2015 года московский суд за участие в четырёх не санкционированных властями акциях — митингах и пикетах — приговорил его к трём годам заключения.