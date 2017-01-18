Грядут крещенские морозы

Запад Сибири занял холодный антициклон.
18 января в Алтайском крае переменная облачность, утром изморозь, а местами и туман, на дорогах гололедица. Ветер небольшой, а вот температура воздуха днём до минус 18 градусов Цельсия.
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