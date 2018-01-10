Губернатор Алтайского края подписал закон, продлевающий действие программы регионального материнского капитала

Губернатор Александр Карлин подписал закон, котором действие программы предоставления регионального материнского капитала в Алтайском крае продлено до 31 декабря 2021 года, — рассказывается на Официальном сайте Алтайского края.

Норма принята в развитие инициатив Президента Российской Федерации Владимира Путина по улучшению демографической ситуации в стране.

Согласно региональному Закону от 26 декабря 2017 года №108-ЗС «О внесении изменения в статью 9 Закона «О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае» право на региональный материнский капитал имеют проживающие на территории края граждане Российской Федерации, у которых третий ребенок или последующие дети родятся (будут усыновлены) в период до 31 декабря 2021, если ранее они не воспользовались этим правом. В предыдущей редакции Закона от 31 августа 2011 года №100-ЗС «О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае» действие данной меры региональной поддержки многодетных семей ограничивалось 31 декабря 2018 года, отмечают в Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края.

Размер регионального материнского капитала в 2018 году составит 55387,5 рубля. В Минтрудсоцзащиты региона отмечают, что как и раньше, обращение за определением права и за распоряжением средствами регионального материнского капитала временем не ограничены.

Напомним: с 1 января по инициативе Президента Российской Федерации появится новый вид социальных выплат для российских семей, в которых родится первый ребенок. В Алтайском крае сумма ежемесячной выплаты в 2018 году составит 9434 рубля. Выплаты получат семьи со среднедушевым доходом не выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленного в крае для трудоспособного населения. В 2018 году эта величина составит 15 003 рубля на каждого члена семьи. В следующем году данной мерой социальной поддержки смогут воспользоваться около 10 тысяч семей региона.