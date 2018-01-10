Губернатор Алтайского края подписал закон, продлевающий действие программы регионального материнского капитала

mavit
Автор: mavit Январь 10, 2018 23:45

Губернатор Алтайского края подписал закон, продлевающий действие программы регионального материнского капитала

Губернатор Алтайского края подписал закон, продлевающий действие программы регионального материнского капитала

Губернатор Александр Карлин подписал закон, котором  действие программы предоставления регионального материнского капитала в Алтайском крае продлено до 31 декабря 2021 года, — рассказывается на Официальном сайте Алтайского края.

Норма принята в развитие инициатив Президента Российской Федерации Владимира Путина по улучшению демографической ситуации в стране.

Согласно региональному Закону от 26 декабря 2017 года №108-ЗС «О внесении изменения в статью 9 Закона «О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае» право на региональный материнский капитал имеют проживающие на территории края граждане Российской Федерации, у которых третий ребенок или последующие дети родятся (будут усыновлены) в период до 31 декабря 2021, если ранее они не воспользовались этим правом. В предыдущей редакции Закона от 31 августа 2011 года №100-ЗС «О материнском (семейном) капитале в Алтайском крае» действие данной меры региональной поддержки многодетных семей ограничивалось 31 декабря 2018 года, отмечают в Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края.

Размер регионального материнского капитала в 2018 году составит 55387,5 рубля. В Минтрудсоцзащиты региона отмечают, что как и раньше, обращение за определением права и за распоряжением средствами регионального материнского капитала временем не ограничены.

Напомним: с 1 января по инициативе Президента Российской Федерации появится новый вид социальных выплат для российских семей, в которых родится первый ребенок. В Алтайском крае сумма ежемесячной выплаты в 2018 году составит 9434 рубля. Выплаты получат семьи со среднедушевым доходом не выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленного в крае для трудоспособного населения. В 2018 году эта величина составит 15 003 рубля на каждого члена семьи. В следующем году данной мерой социальной поддержки смогут воспользоваться около 10 тысяч семей региона.

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mavit
Автор: mavit Январь 10, 2018 23:45
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