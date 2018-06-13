Характеристики оборудования для реставрации

Под реставрационными работами часто понимают не восстановление частей или предметов исторической ценности, а восстановление или обновление мебели, ведь в процессе ее использования происходят разные ситуации, при которых мебель страдает. Обычно, повреждённым предметам обстановки стараются придать новый вид с помощью разных инструментов.

В любой стране есть такая профессия как реставратор, то есть мастер, осуществляющий восстановление старых вещей для их сохранения ради исторической ценности или для дальнейшей эксплуатации.

Расходные материалы

Каждый мастер представляет какой инструмент применяется для работ по восстановлению мебельных предметов, умеет с ним работать. Но кроме самого аппарата мастеру нужно ещё закупить разнообразные расходные материалы к этим инструментам, с помощью которых будет осуществляться непосредственной процесс работы. К таким изделиям относят:

Абразивные круги и полотна, нужны для снятия старого повреждённого слоя краски или лака. Применяются как полировочное оборудование для деревянных поверхностей. Сверла разных видов и диаметров, которыми делают в мебели отверстия для крепления мебельной фурнитуры, накладок и прочих технологических отверстий. Например, сверло глухое нужно для выполнения выемки на изделии, а не для просверливания сквозного отверстия. Различная фурнитура также относиться к материалам расходного назначения. Она необходима для замены уже отслуживших изделий, выработавших свой ресурс по открывании дверок, движениях и прочих функций. Кисти, ванночки, клеи и краски используются практически всегда, поскольку при реставрации часть покрытия повреждается и ему нужно вернуть прежний вид. К пильному инструментарию нужно покупать пилы и диски, которыми осуществляется рез. Например, часто приобретают пилы Leuco, отличающиеся качественностью, хорошим сроком службы и приемлемой стоимостью.

При реставрационных работах в квартирах или домах затрагивается достаточно большой список расходных материалов, поскольку для каждого вида оборудования и вида работы он свой.

Перед тем, как покупать такие вещи стоит ознакомиться с фирмами-производителями, минимальными ценами на покупку, сроком службы изделий. То позволит снизить частоту покупок и конечную стоимость материалов. Иногда выгодней покупать такую продукцию оптом, особенно если есть такая необходимость. При таком подходе важно организовать хорошие условия хранения расходников.