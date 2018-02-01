Холодильное оборудование

mavit
Автор: mavit Февраль 1, 2018 01:50

Холодильное оборудование

Холодильное оборудование для разных по типу предприятий не имеет основных различий по требованиям к ним. Собственно, к таким изделиям одно требования: осуществлять понижение температуры в механизме до нужных, выставленных на панели управления, значений.

Типы используемых механизмов

Хранение продукции основная задача каждого предпринимателя. В основном, для хранения используется холод, создаваемый искусственным путем. Для этого применяется соответствующее оборудование:

  1. Морозильная камера для магазина нужна для сохранения продукции в замороженном виде, применяется для хранения пельменей, масла, замороженных смесей, мяса, котлет и другой подобной продукции. В таких камерах осуществляется поддержание температуры до минус 20 градусов. Часто, некоторые отделения подобных механизмов оснащаются механизмами шоковой заморозки, когда продукция замораживается максимально быстро.
  2. Холодильный шкаф вмешает в себя достаточно большое количество товаров и применяется для разных нужд. Закрытый холодильник имеет глухую дверцу и предназначен для хранения продуктов и заготовок. Используется как в магазинах, так и в ресторанах или кафе. Открытый тип имеет стеклянные дверцы и необходим для демонстрации продаваемых изделий. Используется как в магазинах, так и в кафе для выставки в основном зале. Такой механизм поддерживает холод примерно до нуля градусов.
  3. Витрины холодильные представляют собой открытые конструкции, способные поддерживать плюсовую температуру, но значительно ниже комнатной. Такие витрины используются в общих залах для демонстрации готовых блюд, а также в их осуществляется хранение продукции, предназначенной в дневной продаже. Существует витрина холодильная настольная, она применяется если в помещении мало места, выполняет те же функции, что и большая.
  4. Морозильные боксы необходимы для заморозки и хранения большой по объёму продукции. Часто применяются на скотобойных заводах для хранения туш.
  5. Саладетты это оборудование применяется для хранения компонентов салата или суши. Каждый продукт храниться в подготовленном виде в своем контейнере и пред продажей смешивается с остальными составляющими салата.

Холодильное оборудование важно применять практически на каждом производстве, связанном с продуктами питания, поскольку большинство из них требуют низких температур для сохранения продукта в свежем виде. Холод замедляет жизнедеятельность бактерий и этим объясняется его воздействие. Причем, заморозка продукции до отрицательных значений способна сохранить их свежими до нескольких месяцев, если в течении этого срока не будет осуществлена разморозка.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Февраль 1, 2018 01:50
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих Луках

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.

    Читать статью
  • Таня

    Таня

    Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?

    Читать статью
  • Василий

    Василий

    Интересная игра.

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    А когда будет день открытых дверей, чтобы поступить на менеджмент, какие документы понадобятся?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии