Холодные зимние дни – особое время на лебедином озере

mavit
Автор: mavit Январь 28, 2018 05:45

Холодные зимние дни – особое время на лебедином озере

Холодные зимние дни – особое время на лебедином озере

По данным министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, на новогодних каникулах заказник «Лебединый» посетили порядка 10 тысяч туристов, — рассказывает визиталтай.рф.

Морозные дни, выпавшие на большие выходные, не помешали экскурсиям. Более того, именно в холодную погоду птицы собираются на озере, ведь температура воды даже в такие морозы не опускается ниже +5°С.

В период морозов, когда лебедей усиленно кормят. Кормление птиц – одно из самых увлекательных занятий туристов на озере. С этой целью вблизи озера размещают корм, чтобы люди не повредили птицам, ведь их рацион должен исключать некоторые продукты, в первую очередь хлеб. 

Холодные зимние дни – особое время на лебедином озере

Зимние морозы – большое испытание для птиц. При очень низкой температуре лебеди много времени проводят на льду. Они лежат, изредка вытягивают то одну, то другую затекшую лапу, иногда встают, несколько раз взмахивают крыльями, и, размявшись, снова укладываются на лед. А на воде лебеди мерзнут, через большие лапы они теряют много тепла.  Когда температура опускается до минус 30-40 градусов, лебеди очень неохотно и осторожно идут в воду. Но они вынуждены сделать это, чтобы покормиться или почистить оперение. Они знают, что нужно быть очень аккуратными.

Лебединое озеро – это целый мир, встреча с которым еще раз напоминает о красоте и величии алтайской природы. Это возможность гуманного взаимодействия человека с дикими птицами:  можно наблюдать, кормить, слушать птиц, быть близко к ним и не навредить.

Жанна Михиенко

Фото: визиталтай.рф

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mavit
Автор: mavit Январь 28, 2018 05:45
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