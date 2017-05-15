Хоть стой, хоть падай

Жителю Поспелихи пришла страшная СМС.

Как пишет районная газета «Новый путь», одному из поспелихинцев пришло странное сообщение с незнакомого телефонного номера: «Спрятал тело, дальше что?»

Он перепугался и обратился в полицию. Правоохранители стали выяснять, кто же отправитель СМС. В конце концов удалось установить, что эсэмэску отправил приятель пострадавшего — разыграл…