Хоть стой, хоть падай

Жителю Поспелихи пришла страшная СМС.
Как пишет районная газета «Новый путь», одному из поспелихинцев пришло странное сообщение с незнакомого телефонного номера: «Спрятал тело, дальше что?»
Он перепугался и обратился в полицию. Правоохранители стали выяснять, кто же отправитель СМС. В конце концов удалось установить, что эсэмэску отправил приятель пострадавшего — разыграл…
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