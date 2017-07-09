Игровые автоматы Фруктовый коктейль: секреты приготовления

Популярность современных игровых автоматов является общепризнанным фактом, ведь данное развлечение, доступное в бесплатном режиме, покорило сердце не одного ценителя виртуальной реальности. Среди неоспоримых лидеров рынка виртуального гемблинга — простые эмуляторы, являющиеся копиями старых слотов. К таковым относятся так называемые Fruit Machines (фруктовые слоты), привлекающие своими простыми алгоритмами игрового процесса и качественным, стильным оформлением. Разнообразные компании-производители выпускают автоматы подобного типа, которые быстро набирают поклонников среди целевой аудитории. Одним из автоматов-легенд является яркий, колоритный, позитивный слот Клубнички. Этот шедевр был известен любителям подобной игры еще со времен 80-х годов прошлого столетия, а потом успешно перебазировался на просторы интернет.

Дизайн игрового автомата Клубнички

Подобно многим фруктовым собратьям, автомат Fruit Cocktail не имеет сюжета. В качестве символьного ряда представлены разнообразные фрукты и цитрусовые, логотип слота. Дизайн автомата, принадлежащего знаменитому российскому бренду Игрософт, отличается насыщенностью. Разработчики используют ярко-синюю подложку в сочетании с пастельно-голубым оттенком игрового поля. Яркая и забавная нумерация игровых линеек Fruit Cocktail позволяет геймеру отслеживать появление выигрышных комбинаций. Игра отличается хорошей динамикой, что отлично подчеркивается оригинальным дизайном, наследующим стиль оформления классических слотов. Внизу игрового экрана игрок заметит главную героиню автомата — веселую Клубничку, стилизованную в виде живого существа, с интересом наблюдающего за игровым процессом. Игровые окошки-индикаторы позволяют отслеживать максимальный размер ставки и выигрыша, количество игровых кредитов на балансе. Навигационная панель расположена внизу экрана. Она выглядит лаконично и состоит из набора знакомых клавиш, что позволяет максимально быстро освоить тонкости игрового процесса.

Алгоритмы игры на видеослота

Технические характеристики пятибарабанного эмулятора следующие: игра Fruit Cocktail содержит 9 линий для формирования комбинаций. Перед запуском автомата пользователь выставляет нечетное их количество в качестве активных и назначает игровые кредиты на каждую. Стоит отметить, что необходимо ознакомиться с демонстрационной версией игрового процесса, получая удовольствие от бесплатной игры. Стартовая клавиша начинает вращение барабанов, благодаря чему на активных линиях выстраиваются призовые комбинации. Задача игрока — составить наибольшее количество непрерывных последовательностей одинаковых символов, располагающихся слева направо. В игре Fruit Cocktail присутствует 7 тематических картинок. Среди символики можно заметить ярко-желтую грушу, красное яблоко, половинки персиков, тройную вишню, логотип автомата. Освежающий коктейль является диким символом, способным заменить любую рядовую картинку. В роли разброса используется изображения клубнички, которое открывает доступ к бонусному мини-раунду, выпадая на произвольных позициях. Дополнительный экран Fruit Cocktail демонстрирует классическое трио барабанов, по периметру которых располагаются изображения уже знакомых фруктов, подсвечиваемые в произвольном порядке. Требуется уловить совпадение картинки, выпавшей на барабанах, с подсвеченным символом, что обещает получение выигрыша. Стиль мини-игры чем-то напоминает монополию. Любая призовая комбинация открывает доступ к игре на удвоение, смысл которой заключается в стандартном раунде с виртуальным дилером на предмет, чья карта окажется старшей. Автомат Fruit-Cocktail относится к ряду представителей слотов классической школы, которые привлекают простыми алгоритмами, лёгкой навигацией, ярким оформлением и щедростью.