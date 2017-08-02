Игровые автоматы и открывающиеся ими границы для незабываемых путешествий

О великом мореплавателе и первооткрывателе Христофоре Колумбе известно каждому. Его вклад в историю имеет огромное значение. Особенно запоминающимся стало открытие Америки. Как известно, Колумб отправился в очередное морское путешествие на поиски Индии, но судьба увела его в противоположную сторону, и он ступил на землю, что и до сегодняшнего дня является американским континентом. Данный факт запечатлен не только на страницах истории и в литературных произведениях, он послужил основной для создания интересных виртуальных слотов. Пройти путь Колумба предлагает компания Новоматик, выпустившая увлекательный игровой автомат Columbus Deluxe, что является улучшенной версией видеослота Columbus. Онлайн-аппарат, как и все знаменитые автоматы Чемпион, подарят незабываемые минуты занимательного отдыха.

Морское путешествие в игровом автомате Columbus Deluxe

Виртуальный слот о путешествии Христофора Колумба в своей структуре имеет 5 барабанов. Для сбора призовых комбинаций производитель предусмотрел набор из 10 кредитных линий, число которых в процессе игры можно менять. Оформление игрового автомата Columbus Deluxe позволит участнику почувствовать дух далекой исторической эпохи. Основной фон декорирован картой, по которой прокладывал свой путь Колумб. Выигрышные сочетания формируются на игровом поле тематическими символами. Изображения, что присутствуют на барабанах, позволят узнать больше о жизни мореплавателя. Это портрет королевы, бриллиантовое ожерелье, измерительный прибор. Не обошлось и без классического набора карточных знаков. Призовая комбинация на активной линии сопровождается звуковыми и визуальными спецэффектами, что усиливают радость победы. У каждого тематического символа есть своя ценность, что и влияет на награду по конкретному сочетанию. Ценность каждого знака игрового слота указана в таблице выплат.

Специальные символы в видеослоте

В игровом автомате Columbus Deluxe применяются символы с уникальными функциями. Три корабля, на которых Колумб покорял бескрайние морские просторы, являются скаттерами. Когда они одновременно появятся на игровом поле, запускается призовой раунд, в котором предусмотрено 10 бесплатных вращений. Но этим набором игра не ограничится. Если собрать такую же комбинацию повторно, то к оставшимся фриспинам, будет добавлено еще 10. В итоге, результат будет значительно выше, чем ожидал игрок. Диким знаком в видеослоте служит портрет первооткрывателя. В его обязанности входит замена недостающих символов на линиях, что позволит закончить незавершенное сочетание. Выигрыши, получаемые за удачные комбинации, в основной игре, можно удвоить. Для этой цели в игровом автомате предусмотрена риск-игра. Для ее активации, следует нажать клавишу gamble. Раунд на удвоение проводится на дополнительной площадке, где расположена игральная карта. Задача пользователя состоит в том, чтобы угадать ее цвет. Если ответ окажется верным, тогда сумма, что была поставлена на кон, удвоится, и можно продолжить игру. Ошибка приведет к потере ставки. Видеослот Columbus в делюксовой версии подарит всем участникам полный спектр волнующих эмоций.