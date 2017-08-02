Игровые автоматы о приключениях от компании Игрософт

Игровая индустрия стала пристанищем для достаточно большого количества компаний, которые в последствии выросли в крупные корпорации по производству развлекательного контента. Большинство таких компаний основались на Западе, но также существуют и те, что функционируют на территории СНГ. К таким производителям принадлежит компания Игрософт. Она считается одним из наиболее крупных провайдеров на территории постсоветского пространства. Несмотря на то, что количество игр, выпущенных этой корпорацией совсем не велико, Игрософт сделала весомый вклад в развитие игровой индустрии. Перечень ее фирменных игр состоит менее чем из 20 тематических видео слотов. Среди них оказались и развлечения на тему приключений. Подобную тематику можно раскрыть совершенно по-разному, что у Игрософт получилось идеально. Далее будут рассмотрены два игровых автомата о приключениях, в которых сюжеты кардинально друг от друга отличаются.

Через джунгли с обезьянками в одноименном видеослоте Игрософт

Игровые автоматы Обезьяна считаются одними из наиболее успешных в перечне фирменных развлечений. Сюжетная составляющая этого игрового автомата такова: пользователь попадает в дремучие джунгли, где его ожидает сложная дорога на пути к выигрышам. Помочь в этом деле смогут забавные обезьянки, обитающие на деревьях тропического леса. Им известны все секреты местности, а потому они знают в каком месте спрятаны самые крупные призы. Чтобы обезьянки пошли на встречу, их необходимо задобрить бананами. Собственно, по такой простой схеме будет проходить как основной игровой процесс, так и призовой уровень. Несмотря на то, что игра выпущена достаточно давно и по нынешним меркам считается слегка устаревшей, она обладает очень достойными техническими характеристиками. Ее игровое поле состоит из 5 барабанов и 9 линий. Такие параметры как ставки и те же линии, а также режим запуска барабанов, могут успешно контролироваться при помощи панели управления. В автомате присутствует режим риск-игры, активировав который, игрок сможет испытать нервы на прочность и попытаться выиграть двойной приз. Призовой уровень пройдет в два этапа, на первом из которых нужно доставать бананы с деревьев, а на втором — выбирать табличку со знаком вопроса. В целом, автомат невероятно атмосферный и занимательный, а потому достоин максимального внимания.

На помощь Робинзону в игровых автоматах Остров

Еще одним приключенческим слотом, выпущенным компанией Новоматик, стал игровой автомат Остров. Его сюжетная линия основана на мотивах знаменитого романа Даниэля Дефо. Перед игроками предстанет следующая картина: Робинзон Крузо, потерпевший крушение, обосновался на безлюдном острове и нуждается в помощи. Оказать эту помощь смогут лишь смелые пользователи, которые будут вести активный игровой процесс. Технически игра идентична предыдущему видеослоту, что не удивительно в виду одного и того же провайдера. Визуальное исполнение простое, но от этого не менее качественное и интересное. Что касается бонусных дополнений к главному игровому процессу, то они представлены в формате все тех же риск-игры и призового уровня. В последнем подразумевается весьма интересный сценарий: игрок помогает потерпевшему добраться до суши, а затем найти себе еду. Система управления здесь представлена панелью с кнопками контроля в нижней части основного экрана. Подробную информацию о символах, соответствующих им коэффициентах и общих правилах игры пользователь может получить в специальной таблице выплат.