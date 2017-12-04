Имеет ли гироскутер пользу для здоровья?

Гироскутер приносит пользу и для здоровья, и для быта. Компактное средство передвижения стало другом для школьников, взрослых и подростков. Является мини-сигвей маневренным и фактически «карманным» — переносить его можно в собой в сумке в любых местах.

Пользоваться в мегаполисах гироскутерами действительно удобно, но кроме этого обладает устройство еще и положительными качествами для здоровья. Езда на мини транспортном средстве позволяет человеку на некоторое время отвлечься от сидячего образа жизни, не теряя при этом времени и сил. Его выбирают не только молодежь, но и те, кто работает в офисе или постоянно ведет активный образ жизни.

Учитывая, что управление мини-сигвеем осуществляется ногами, то они тренируются сами по себе. Ежедневная езда по полчаса или часу даст свои положительные результаты – приятная активность хорошо отражается и на реакции человека. Становясь на платформу устройства, пользователю приходиться быть внимательным, планировать свои действия и предусматривать дорожную обстановку, чтобы знать, где нужно остановиться, а где ускориться.

Катаясь на гироскутере, вам не придется вдыхать тяжелые газы или беспокоиться о своей безопасности. У пользователей мини-сигвеев работает вестибулярный аппарат, а стоять на платформе можно в любой удобной позе. В отличие от других транспортных средств, нет нагрузки на позвоночник, а активная езда является даже своеобразной разминкой.

Даже такая физическая активность положительно сказывается на здоровье:

развивается координация;

тренируются мышцы ног и всего туловища;

улучшается вестибулярный аппарат.

В быту польза устройства заключается не в том, что на нем можно что-то перевозить (инструкцией это запрещено), а в том, что гаджет сможет отвлечь ребенка от «заключения в четырех стенах». Взрослые же найдут в нем пользу быстрого перемещения (например, нужно быстро добраться до единственного магазина в деревне). Отличная моторика и здоровая спина гарантированы, если ежедневно уделять час или два на независимую езду. Кроме того, гаджет заставит вас чаще бывать на улице, путешествовать по парку или другим местам, что само по себе уже является хорошим обстоятельством.

Выбрать гироскутер недорогой совершенно не трудно, если посетить проверенные магазины, предлагающие оригинальные гаджеты. Модель гироскутер 7 имеет и приемлемую цену, и хорошие технические характеристики.