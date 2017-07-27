Инновационное средство передвижения в городе и за городом

Если вам не подходит такое средство передвижения, как велосипед, то можно выбрать более современное технологическое решение – гироскутер. Это компактное устройство может стать спутником всюду, начиная от городского парка и заканчивая асфальтной дорогой. В зависимости от характеристик мощности гироскутер преодолевает разные расстояния на автономной подзарядке.

Первые прототипы гаджета стали появляться в 1990 годах, а с 2014-го их стало на рынке появляться все больше и больше из-за запуска массового производства. Сегодня уже появились лидеры и заводские марки, достойные всеобщего внимания. Изначально средство передвижения стало популярным у молодежи, начиная со стороны США, откуда популярность постепенно перешла и в нашу страну. Новый модный девайс позволяет показывать виртуозную езду на разных покрытиях.

По экологической части гироскутер не имеет никаких неприятностей, так как внутри встроен электрический мотор и датчики, контролирующие за человека баланс. Для простоты управления может использовать руль, который играет роль надежной опоры. Небольшой вес делает гироскутер более компактным и маневременным в тоже время. Насладиться ездой можно на ровном покрытии, а наличие ям и прочих дефектов дорожного покрытия только лишь ухудшает передвижение, как и на машине. Внутри гироскутера вмонтирована точная и продуманная система балансировки, за движение колес отвечают двигатели и контроллеры, а вы лишь думаете о том, куда наклоняться и как держать ноги.

Гироскутер не может развивать большую скорость (не более 18 км/ч), поэтому и является безопасным устройством. На управление влияет только электронная начинка и диаметр колес (чем больше, тем и более жесткие условия можно преодолевать). Плюсы гаджета заключают не только в его размере и весе, но и в возможностях – человеку достаточно изучить несколько движений, чтобы полноценно научиться управлять гироскутером. Техника вождения простейшая, а сфера использования постоянно расширяется. Небольшие гироскутеры можно покупать и детям, которые помимо освоения велосипеда, скейта и самоката, могут пользоваться и подобными инновационными средствами передвижения.

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