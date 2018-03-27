Интересные идеи для самодельных когтеточек

Для любимых животных всегда можно найти множество забавных вещей, которые позволят их правильно и грамотно воспитывать. Одним из излюбленных развлечений животных являются когтеточки, которые в последнее время стали очень популярны. Такие забавные вещи можно не только приобрести в магазине, но и сделать самостоятельно.

Но для этого, безусловно, потребуется потратить и время, и дополнительные средства для создания такой забавы. Поэтому в современном быстротечном веке лучше приобрести такое изделие для питомцев. В нашем магазине всегда купить товары для кошек. Их разнообразие удивляет и поражает.

При приобретении таких когтеточек стоит учитывать индивидуальные особенности своих животных, которые имеют какие-то свои предпочтения. Выбирая такую забавную и полезную вещь для своего четвероногого, можно учитывать и то, каков интерьер помещения, в котором это когтеточки будут находиться. Ассортимент таких предметов предлагает выбрать не только по цвету, но и по форме и по размеру. Но, безусловно, никто не может дать гарантий, что животное будет в восторге от такой игрушки, ведь все знают, что кошки довольно непредсказуемы. Для этого можно сначала приобрести недорогую игрушку и немного последить за тем, как будет вести себя кошка, какое внимание она будет уделять когтеточке. Лучше, если такую забавную игрушку приобретают еще в детском возрасте питомца, а затем постепенно котенка приучают к порядку, чтобы он мог точить свои когти лишь только в определенном месте.

Всем известно, что кошки предпочитают драть либо подушки, но из прочного материала, либо обивку на диванах и креслах. Поэтому стоит позаботиться о том, когтеточка по своему материалу, из которого она изготовлена, была очень на этот похож. Чтобы такая забавная и полезная игрушка больше притягивала кошку, можно в нее положить немного кошачьей мяты, но только сушеной. Самой распространенной когтеточкой является классическая, которая представляет небольшой столбик с удобным материалом. Если такая игрушка еще и с подушкой, то питомец может еще и полежать рядом с нею, играясь. Актуальны и небольшие коврики, которые обычно закрепляются на небольшой доске.