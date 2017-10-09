Инженерно-экологические изыскания – основа успешного строительства

Основанные на детальном анализе экологической обстановки инженерно-экологические изыскания охватывают комплекс исследований, предваряющих начало строительных работ. Мероприятия по определению уровня загрязненности воздуха, почвенного состава, воздуха позволяют объективно оценить специфику окружающей среды в определенной местности.

Полученные данные отражаются в отчетной документации и используются в качестве базовых для разработки проекта по соблюдению экологических требований, для обоснования строительства или ведения любой другой хозяйственной деятельности.

Помимо исследования элементов окружающей среды, инженерно-экологические изыскания для строительства предполагают анализ условий техногенного характера на застраиваемой площади и прогноз перспективы строительства объекта, исходя из показателей социально-экономических особенностей территории.

Этапы проведения изысканий

Выполняемые на основании технического задания заказчика инженерно-экологические изыскания состоят из трех этапов:

Подготовительный этап предполагает сбор и исследование данных об участке будущей застройки, согласовывается срок проведения работ, определяется стоимость услуги, назначаются курирующие специалисты. Полевой этап предусматривает взятие проб грунта и воды, анализ состава воздуха, исследование образцов в лабораторных условиях. На основании полученных результатов специалисты формируют сводные таблицы и базу данных для дальнейшего анализа состояния участка застройки. На окончательной (камеральной) стадии работ эксперты составляют документальный отчет в соответствии с требованиями действующих нормативных стандартов. В содержании отчета отражаются объективные выводы о состоянии воздушной среды, почвы и воды исследованной территории.

Содержание этапов изысканий могут корректироваться в зависимости от конкретных условий местности, типа будущего строительства и индивидуальных требований заказчика, указанных в техническом задании.

Грамотно выполненные инженерно-экологические изыскания носят информативный и рекомендательный характер: помогают оценить имеющийся риски застройки, предотвратить или снизить негативное техногенное влияние факторов окружающей среды при масштабном строительстве или проведении локальной застройки.