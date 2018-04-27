В число работ в составе геодезических изысканий обязательно входит исполнительная съемка коммуникаций и сооружений. Данная процедура позволяет установить соответствие натурального и проектного объекта, выявить возможные отклонения от вводных данных, определить фактические координаты основных точек конструкции или сети.

Различают текущие съемочные мероприятия, которые проводятся на каждом этапе строительства, и окончательные, предназначенные для контроля над готовым зданием или коммуникационной линией.

Особенности выполнения съемочных работ в строительстве

При возведении зданий и сооружений исполнительная съемка и стоимость всех работ является несоизмеримо малой платой за успешно реализованный проект. Пренебрежение контролем и попытка сэкономить на нем часто приводят к существенным отклонениям в процессе строительства, что становится причиной преждевременного разрушения объекта или его полной непригодности для эксплуатации.

В ходе строительных работ изучению подлежат все элементы:

· котлован;

· свайное поле;

· фундамент;

· стены и перекрытия;

· колонны;

· готовое строение.

При оборудовании котлована отметки дна определяют при помощи нивелирования по квадратам, а все манипуляции проводят после его зачистки. Положение свай на поле определяют перенесением основных осей на оголовки элементов, а их высоту — при помощи нивелирования. В ходе строительства гражданских и промышленных сооружений выполняют съемку закладных деталей, которые будут служить опорой технологическому оборудованию, опорных и анкерных устройств.

Требования к геодезической документации

После того, как исполнительная съемка фасада или другого элемента конструкции выполнена, составляют технические схемы и планы, которые должны соответствовать требованиям государственных норм и стандартов.

На чертежах должны быть нанесены проектные и действительные данные с указанием отклонений в цифрах и их направление. Важно соблюдать точность численных значений, для грунтовых поверхностей точность указывается до сантиметров, для всех остальных элементов – до миллиметров.

Для колонн и свай необходимо указывать фактические оси или грани, которые доступны для обследования геодезистом. Отклонение от разбивочных осей показывают стрелками с направлением в сторону отклонения, рядом указывают числовое значение погрешности в миллиметрах. На исполнительных планах и чертежах допускается нанесение примечаний, пояснений к условным знакам.

Готовый документ обязательно подписывает геодезист, который проводил обследования, ответственный за выполнение работ на объекте и руководитель строительного предприятия.