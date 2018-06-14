Использование натурального хвоста

Сегодня парикмахеры используют многие аксессуары для придания оригинальности прическам, многие из таких элементов можно использовать также и дома. Так, вы сможете создать совершенно новый образ быстро и легко, используя для этого, например, трессы или накладной хвост.

Накладной хвост

Если вы относитесь к обладательницам коротких волос, но хотите попробовать длинные волосы в хвосте, вы можете купить натуральный хвост. Такой аксессуар позволит вам выглядеть совершенно по-новому и вы сможете поразить своих родственником или возлюбленных новым образом.

Использовать накладной очень просто и в домашних условиях, ведь для того, чтобы его надежно закрепить, необходимо всего несколько этапов:

Сделать хвост из своих волос и закрепить его надежно с помощью резинки;

Отделить несколько прядей в накладном хвосте – это может быть 2-3 пряди;

Прикрепить хвост к своему хвосту с помощью резинки и для надежности обмотать отделенные несколько прядей вокруг.

Теперь вы можете не сомневаться, что хвост закреплен надежно, и вы можете ходить с ним с утра до самого вечера. Также современным методом самовыражения является и использование тресс. Сегодня купить трессы в Киеве можно как из натуральных волос, так и не натуральных. Все зависит от вашего финансового состояния и желания.

Создание нового образа с помощью накладного хвоста и тресс

При создании нового образа с помощью тресс или накладного хвоста вы можете выбрать определенную длину волос, а также оттенок. Чтобы правильно подобрать оттенок накладных волос, лучше всего делать это при естественном освещении. Так, волосы выглядят естественно, и вы сможете сразу увидеть их натуральный цвет.

Уход за такими волосами необходим минимален, но не стоит о нем забывать. Периодически по мере загрязнения такой хвост необходимо мыть, если это хвост из натуральных волос, то можно использовать обычный ваш шампунь.

Высушивать накладные волосы лучше все естественным способом на горизонтальной поверхности. Так, они дольше будут иметь естественный вид и прослужат вам долгое время. Сегодня многие люди предпочитают совершать покупки в интернете, ведь это очень легко и к тому же выгодно в финансовом плане. Вы можете определиться с материалом, цветом волос, их типом и оформить заказ на сайте.

Оплата может быть произведена также любым удобным для вас способом – это могут быть как наличные, так и безналичные. Преимуществами покупки накладных волос в интернете также является оптимальное соотношение цены и качества.

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