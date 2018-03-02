Испорченная кредитная история: почему и как ее исправить

В настоящее время достать денежную сумму для совершения крупной покупки, оплаты обучения, лечения или долгожданного отдыха не составляет особого труда, — пишет Амик.ру.

Банки и микрофинансовые организации предлагают различные варианты кредитования физических и юридических лиц. Стать препятствием в получении необходимых средств и в осуществлении задуманного может лишь плохая кредитная история заемщика.

Кредитная история – это предоставленный банкам отчет о платежах заемщика, подготовленный Бюро кредитных историй. Отчет содержит информацию о количестве обращений в кредитные организации; список полученных кредитов и их условия; количество и причины отказов и история погашения займов (наличие просрочек, штрафов, пени и судебных разбирательств).

Кредитная история начинает свой отсчет с момента первого обращения в банк или МФО и хранится в БКИ 10 лет, после чего аннулируется. Сведения о кредитной истории клиента предоставляются финансовым организациям по запросу. Сам клиент может бесплатно ознакомиться со своей кредитной историей раз в год, за остальные запросы будет взиматься плата.

На формирование кредитной истории, прежде всего, влияет своевременность внесения средств для погашения ссуды. Если клиент просрочил на несколько дней незначительную сумму несколько раз, то кредитор при вынесении решения о выдаче займа, скорее всего, одобрит заём. Если же клиент допускал просрочку до месяца, то кредитор или откажет в займе, или перестрахуется, подняв ставку или потребовав поручителей. При просрочке сроком больше месяца заём средств возможен в редких случаях и лишь под очень высокий процент. Если же задолженность вообще не погашена и заём не выплачен, то заявление на получение новой ссуды рассматриваться не будет.

Ознакомиться со своей кредитной историей бывает полезно, так как в редких случаях возможны: технический сбой, ошибка оператора при внесении данных или мошеннические действия. В таком случае ваша кредитная история может быть «испорчена» без вашего ведома.

Стоит отметить, что плохая кредитная история не является приговором. Ее можно поправить, взяв заём на небольшую сумму и своевременно погасив его, или воспользоваться услугами рассрочки или кредитования в небольших магазинах. Если времени на создание положительной кредитной истории у вас нет, а денежная сумма нужна в ближайшее время, то можно оформить заём под залог имущества.