История аграрного предприятия «Заря-Путино»

ООО АП «Заря-Путино» было создано в 1989 году на базе бывшего совхоза «Путинский», который был объединен с двумя другими аграрными предприятиями, находящимися в состоянии банкротства. Рациональное хозяйствование, строительство нового зерноочистительного комплекса, смелое внедрение высоких технологий и искренняя преданность делу помогли руководителю вывести компанию в безусловные лидеры региона в производстве молочной продукции.

Экономические показатели

Если в 1990 году на предприятии было всего лишь 300 коров, дающих 2 тонны молока в сутки, то на сегодняшний день число голов крупного рогатого скота достигло 1829. По району теперь реализуется порядка 38 тонн молока.

Всего на агропредприятии «Заря-Путино» работает сегодня 200 сотрудников. Средний удой за 2016 год составил 6500 литров на фуражную корову. Урожайность в текущем году приблизилась к 28 центнерам с гектара.

Зерновые культуры выращиваются на семи тысячах двух ста гектарах собственности, дополнительно арендуется еще 12 тысяч гектаров федеральных земель. Быстро и качественно обрабатывать зерноматериал позволяют современное очистительное оборудование и зерносушилки.

Более тысячи двухсот голов скота содержатся сегодня на базе фермы в Путино. Свыше 500 дойных коров находятся в селе Вознесенском Верещагинского района.

Ферма в Вознесенском оборудована самым современным автоматизированным оборудованием. Компания «Заря-Путино» стала первой, кто установил автоматических роботов-доильщиков и уникальное оборудование шведского производителя Delaval.

Современные технологии на службе сельского хозяйства

Ферма в Путино — крупнейшее животноводческое помещение в Пермском крае. Длина его — 100 метров. Строительство корпуса завершилось осенью прошлого года. Сегодня здесь содержится 800 голов скота. 4 группы дойного стада и 2 группы сухостоя. Корпус оснащен вентиляторами, дельтоскреперной системой навозоудаления, автоматическими поилками, навесными щетками и нарезными полами.

Год назад на базе фермы была запущена в работу станция по выращиванию молодняка от 0 до 2 месяцев. В августе текущего года открылась еще одна станция. Теперь телята содержатся в клетках по 20 голов. Они имеют свободный доступ к комбикорму, мелу и воде. В специальных поилках им поставляется квашеное молоко в необходимом количестве для каждого определенного возраста. При этом на ушах животных закреплены микрочипы, передающие информацию о возрасте телят в компьютер с последующим определением требуемого количества молока.

На ближайшие годы руководитель предприятия планирует дальнейшее активное развитие аграрного предприятия, продолжать автоматизацию производства и увеличивать надои.