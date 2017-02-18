История Телепроекта Дом 2

Эпохальный телепроект дом 2 существует уже более 10 лет, и по сей день отличается высокими рейтингами и необычайной популярностью среди телезрителей России. Дом 2 новости и слухи ежедневно рассказывают о происходящих событиях, и уже долгое время заставляют публику с нетерпением ждать, следить за каждой серией. Телепроект является одной из самых популярных программ канала ТНТ. Главная идея телешоу заключается не в самой постройке дома участниками, а в том, чтобы суметь построить любовь на проекте. Пара, которая окажется самой крепкой по версии зрительского голосования по окончании шоу получит дом, построенный за время проекта. Для этого участникам необходимо доказать искренность своих чувств и продемонстрировать умение строить взаимоотношения друг с другом.

Все начиналось с 15 участников, которые были отобраны в результате множества кастингов. После попадания в периметр телепроекта Дом 2 они должны были найти себе пару и продержаться на еженедельном голосовании, которое определяет, кто из участников покинет проект. Каждую среду парни и девушки должны выбирать себе пару на предварительном голосовании, и таким образом определить одиночку, который оказывается под угрозой выбывания. Также еженедельно в шоу приходит новый участник на место покинувшего периметр героя. Суть заключается в том, чтобы соотношение парней и девушек сохранялось в пропорции 7 на 8, таким образом, каждую неделю право выбора переходит к другому полу, и никто не застрахован от поражения. Этим и объясняется необыкновенная популярность шоу дом 2 новости и слухи на сегодня, по-прежнему с успехом удерживают интерес зрительской аудитории.

Изначально все участники проживают в общем большом доме, те, кому удалось завести отношения вместе со своими парами переезжают в отдельные домики. С утра и до вечера они на глазах у всей страны живут, работают на стройке, выясняют отношения, справляются с проблемами, любят, ненавидят, плетут интриги и выстраивают взаимоотношения друг с другом. Каждый день они делятся своими переживаниями с ведущими проекта в индивидуальных беседах на камеру. Вечером все вместе они собираются на «лобном месте», где происходит обсуждение всех значимых моментов в общем кругу.

Сайт https://dom2-lifes.info/news/ рассказывает о том, какие самые важные события происходят на телепроекте в режиме реального времени, а также дает возможность узнать, чем живет и что скрывает шоу дом 2 новости и слухи на 6 дней раньше откроются для каждого, кто захочет окунуться в атмосферу данного реалити шоу.

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