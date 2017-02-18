Из каких материалов изготавливают паркетную доску?

Паркетная доска – один из основных видов облицовочных материалов, используемых при строительстве или капитальном ремонте объектов жилого и нежилого назначения. Перейдя по ссылке https://misto-dverey.com/shop/category/pidloga/pidloha-parketna-doshka можно подобрать паркетную доску.

Этот вид покрытия носит название многослойного, поскольку он изготовлен из нескольких попарно сложенных слоев. В производстве используют древесину ценных пород дерева, которая идет на изготовление пластинки из шпона. Для того чтобы паркет долго сохранял свой первоначальный вид, его поверхность покрывают лакокрасочным составом или специальным маслом.

Прочность паркетной плитки достигается за счет того, что внутренние слои делают из ламелей, досок или HDF – плит, которые очень прочны и износостойки. Этот прочный слой располагают перпендикулярно по отношению к шпону. Для исключения прогибания в плитке добавляют еще один слой — изнаночный. Вот и вся структура, а теперь посмотрим, как происходит изготовление паркета.

Сначала подбирают ровные доски ценных пород дерева;

Проверяют их на предмет наличия дефектов. Если обнаружились браки дефекты — заменяют доску или устраняют брак;

Материал хорошо просушивают и затем распиливают на плитки;

На следующем этапе подготавливают нижний слой плитки. Используют не такие дорогие обрезные доски и затем распиливают их на ламели. Из этого же материала изготавливают шпон;

Полученные детали опять хорошо просушивают;

Далее начинают укладку этих слоев. Сначала к среднему слою приклеивают отделочный слой, при этом ламели располагают по отношению к шпону перпендикулярно;

После полного высыхания полуфабриката склеивают основание и центральный слой;

На последней стадии производства вырезают замковые соединения. Для этого с помощью фрезерного станка делают соответствующие отверстия во внутренней части паркетной плиты. Чтобы паркет получился ровным, все платины надо правильно складировать, изолировать от влаги и опадания прямых солнечных лучей.