Житель Алтайского края осужден за смерть годовалого сына

В Алтайском крае вынесен приговор отцу, по вине которого умер маленький сын. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. — рассказывает «Алтайская правда».

Трагедия произошла в одном из сел Целинного района. Отец случайно уронил годовалого ребенка на пол. От полученной травмы малыш умер. Как сообщили в региональном Следкоме, это случилось днем 8 ноября 2017 года.

Отец пытался взять плачущего сына с дивана, не удержал его на руках и уронил на пол. Мальчик ударился головой. При госпитализации в районную больницу ребенок скончался.