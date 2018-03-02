Житель Алтайского края осужден за смерть годовалого сына

В Алтайском крае вынесен приговор отцу, по вине которого умер маленький сын. Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы. — рассказывает «Алтайская правда».
Трагедия произошла в одном из сел Целинного района. Отец случайно уронил годовалого ребенка на пол. От полученной травмы малыш умер. Как сообщили в региональном Следкоме, это случилось днем 8 ноября 2017 года.
Отец пытался взять плачущего сына с дивана, не удержал его на руках и уронил на пол. Мальчик ударился головой. При госпитализации в районную больницу ребенок скончался.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!Читать статью
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Зиновий
Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…Читать статью
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Кирил
Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...Читать статью
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