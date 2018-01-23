Житель Бийска перевел мошеннице более 186 тысяч рублей за лечение болезни

mavit
Автор: mavit Январь 23, 2018 11:45

Житель Бийска перевел мошеннице более 186 тысяч рублей за лечение болезни

Житель Бийска перевел мошеннице более 186 тысяч рублей за лечение болезни

Сотрудники полиции Межмуниципального управления МВД России «Бийское» проводят проверку по факту кражи денежных средств путем обмана.

По предварительным данным в декабре 2017 года житель наукограда 1949 года рождения увидел на одном из телеканалов рекламу о том, что «ясновидящая» может вылечить от болезней. Мужчина позвонил по указанному номеру телефона. Женщина пояснила, что лечение стоит 11 тысяч рублей и продиктовала номер счета для перевода денежных средств. Мужчина перевел указанную сумму денег, после этого по предварительным данным, ежедневно в период времени с 20 по 30 декабря 2017 года по телефону созванивался с «ясновидящей» и переводил на указанный номер счета деньги различными суммами. В результате, за десять дней, житель наукограда перевел денежные средства в общей сумме более 186 тысяч рублей. После этого женщина, с которой потерпевший созванивался, пояснила, что свои деньги он вернет, выиграв в лотерею. Мужчина от болезни так и не вылечился и в лотерею не выиграл. После этого он написал заявление в полицию.

Сотрудники полиции в настоящее время по данному факту проводят проверку, устанавливают все обстоятельства. Не смотря на то, что мужчина хорошо знал о таких схемах обмана, он поверил злоумышленникам, которые вошли в его доверие. 

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mavit
Автор: mavit Январь 23, 2018 11:45
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