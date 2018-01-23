Житель Бийска перевел мошеннице более 186 тысяч рублей за лечение болезни

Сотрудники полиции Межмуниципального управления МВД России «Бийское» проводят проверку по факту кражи денежных средств путем обмана.

По предварительным данным в декабре 2017 года житель наукограда 1949 года рождения увидел на одном из телеканалов рекламу о том, что «ясновидящая» может вылечить от болезней. Мужчина позвонил по указанному номеру телефона. Женщина пояснила, что лечение стоит 11 тысяч рублей и продиктовала номер счета для перевода денежных средств. Мужчина перевел указанную сумму денег, после этого по предварительным данным, ежедневно в период времени с 20 по 30 декабря 2017 года по телефону созванивался с «ясновидящей» и переводил на указанный номер счета деньги различными суммами. В результате, за десять дней, житель наукограда перевел денежные средства в общей сумме более 186 тысяч рублей. После этого женщина, с которой потерпевший созванивался, пояснила, что свои деньги он вернет, выиграв в лотерею. Мужчина от болезни так и не вылечился и в лотерею не выиграл. После этого он написал заявление в полицию.

Сотрудники полиции в настоящее время по данному факту проводят проверку, устанавливают все обстоятельства. Не смотря на то, что мужчина хорошо знал о таких схемах обмана, он поверил злоумышленникам, которые вошли в его доверие.