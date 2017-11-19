Жителей края проконсультируют по вопросам защиты своих прав в сфере финансово-кредитных услуг

«Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в ноябре посвящена вопросам защиты прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг.

Специалисты ведомства готовы ответить на вопросы по телефону (3852) 66-54-27. Консультации эксперты проводят с понедельника по четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов (обед с 12 часов 45 минут до 13 часов 15 минут), в пятницу — с 8 часов 30 минут до 12 часов 45 минут.